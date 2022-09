Descrizione evento: Al Parco Astronomico “Livio Gratton” di Rocca di Papa – nel cuore del Parco dei Castelli Romani – nei venerdì sera si va alla scoperta del cielo grazie agli eventi divulgativi denominati AstroIncontri, organizzati dall’Associazione Tuscolana di Astronomia (ATA), impegnata da oltre 25 anni nella promozione e diffusione della cultura scientifica.



Venerdì 16 settembre (ore 20:30) è in programma lo speciale evento “La notte dei giganti” dedicato alla scoperta e all’osservazione dei pianeti Giove, Saturno e Nettuno, in prossimità dell’opposizione e quindi in condizioni ottimali di osservabilità. L’evento rientra nell’ambito dell’iniziativa “Esperienze e scoperte, tra cielo e terra” organizzata dall’Associazione in occasione dei mondiali di equitazione ai Pratoni del Vivaro per offrire ai turisti e ai residenti occasioni uniche per scoprire le meraviglie dell’Universo sotto la guida di esperti. L’evento del 16 settembre, aperto a tutti i curiosi del cielo, è articolato nelle seguenti attività:

– presentazione divulgativa in sala conferenze sui giganti gassosi del Sistema Solare a cura del divulgatore dell’ATA Emilio Sassone Corsi

– osservazione diretta del cielo a occhio nudo e attraverso gli strumenti disponibili nel giardino dell’Osservatorio, in particolare il mega-Dobson da 40 cm di diametro

– visita alle sale espositive, alle installazioni del Parco Astronomico (meridiane, notturlabi, sfere armillari) e alla cupola, che ospita la strumentazione di ricerca. Giove è il protagonista indiscusso del cielo: nel mese di settembre il gigante gassoso raggiunge le condizioni di osservabilità ottimali, la massima luminosità per l’anno in corso e la minima distanza dalla Terra. Anche Saturno, il pianeta più affascinante del Sistema Solare, dà spettacolo nel cielo. Dopo la congiunzione del mese scorso, le condizioni di osservabilità del pianeta con gli anelli sono ancora favorevoli e consentono di ammirarlo per buona parte della notte nella costellazione del Capricorno. Visibile, ma solo all’oculare del telescopio, anche Nettuno. Il pianeta, che raggiunge l’opposizione al Sole il 16 settembre, è osservabile a est subito dopo il tramonto del Sole, per l’intera durata della notte. Crediti foto: Franco Silvestrini, socio operativo dell’ATA



⇒ Per partecipare all’evento, articolato in due turni di visita (20:30 e 21:30), è obbligatorio prenotarsi ENTRO le ore 13:00 di venerdì 16 settembre (fino a esaurimento posti) compilando il modulo su https://lnx.ataonweb.it/wp/astrofili/astroincontri-parcoastronomicogratton/