Descrizione evento: Capodanno Post Office al Salone delle Fontane. Il format vincente delle più belle cene spettacolo del Giovedi sera di Roma approda in una location unica, regina del quadrante Eur della città. Si inizia dalle ore 20,30 con la classica cena spettacolo e con il Buffet si prosegue fino al mattino con il divertimento e la qualità targata postOffice. Durante la cena intrattenimento live con il maestro Liano Vigo a seguire Dj’s set con Domenica Laddaga. Cornice unica e elegantissima per un evento di Capodanno da ricordare, il Salone delle Fontane è location regina nell’ambito degli eventi pubblici e privati della capitale sede dei più importanti convegni e già in passato location di importanti festival musicali in ambito nazionale ed internazionale.