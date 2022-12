Descrizione evento: L'Associazione culturale Roma e Lazio x te si avvale della collaborazione di storici dell'arte e archeologi regolarmente iscritti nell'albo delle guide turistiche di Roma.

Le visite per bambini e ragazzi sono gestite da guide che sono anche operatori didattici specializzati nel lavorare con queste fasce d'età.

Gli eventi si svolgeranno nel rispetto della normativa Anti Covid vigente: uso mascherina; green pass dove richiesto; gruppi contingentati.





Lunedì 26 dicembre 2022, h 11.00

Il Mistero di Villa Sciarra a Trastevere

Visita "giocata" per bambini con caccia al tesoro per cercare le divinità dell'Olimpo nascoste tra le fontane e gli angoli segreti di un misterioso giardino.

La visita sarà condotta da: Cristina De Filippis, guida turistica abilitata, esperta in attività culturali e di svago per bambini. Per ulteriori info bit.ly/3fobUnT Lunedì 26 dicembre 2022, h 11.00

Vicoli e piazze nel cuore di Roma. Itinerario 6: da Santa Barbara de' Librari all'Isola Cenci.

Passeggiata guidata alla scoperta del Rione Regola.

La visita sarà condotta da: Floriana Lombardi, docente di teologia e guida turistica della città di Roma.

Per ulteriori info bit.ly/30v8PHh Lunedì 26 dicembre 2022, h 15.30

Gli Angeli di Castel Sant'Angelo.

Visita guidata per bambini a numero chiuso (massimo 20 partecipanti tra bambini e adulti)

La visita va prenotata e saldata in anticipo.

La visita sarà condotta da: Simona Petrilli, guida turistica abilitata, esperta in attività culturali e di svago per bambini.

Per ulteriori info bit.ly/3Gyjx6r Martedì 27 dicembre 2022, h 11.00

I Sotterranei di San Martino ai Monti.

Visita guidata della chiesa e dei suoi suggestivi sotterranei che verranno aperti "esclusivamente e su prenotazione" per il nostro gruppo.

La visita sarà condotta da: Floriana Lombardi, docente di teologia e guida ambientale. Per ulteriori info goo.gl/5J4uEM Martedì 27 dicembre 2022. h 16.15

I sotterranei di Santa Cecilia in Trastevere spiegati ai bambini.

Visita giocata per bambini con apertura "speciale" (max 12 bambini più i loro accompagnatori).

La visita "giocata" sarà condotta da: Valeria Scuderi, storica dell'arte ed operatrice didattica specializzata nel lavorare con i bambini. Per ulteriori info goo.gl/Hym7Qj Mercoledì 28 dicembre 2022, h 15.00

La Basilica di San Pietro spiegata ai bambini.

Visita guidata per bambini a "numero chiuso" alla Basilica ed alla Piazza più rappresentativa della Cristianità.

La visita sarà condotta da: Cristina De Filippis, guida turistica abilitata, esperta in attività culturali e di svago per bambini. Per ulteriori info goo.gl/8DDTgx Giovedì 29 dicembre 2022, h 11.00 Le Catacombe raccontate ai bambini e i segreti della Via Appia. Visita giocata per bambini a numero chiuso da prenotare in anticipo. Prepara le torce e scendi con noi all’interno delle Catacombe per esplorare misteriosi cunicoli avvolti nel buio della storia. Risaliti in superficie la nostra avvincente avventura proseguirà con la scoperta dei tanti segreti della Via Appia. La visita sarà condotta da: Cristina De Filippis, guida turistica abilitata, esperta in attività culturali e di svago per bambini. Per ulteriori info goo.gl/L53d5x Giovedì 29 dicembre 2022, h 15.30

A spasso con gli Imperatori.

Visita "giocata" per bambini dal Campidoglio alla Valle del Colosseo, attraversando i Fori Imperiali.

La visita sarà condotta da: Simona Petrilli, guida turistica abilitata, e operatrice didattica esperta in attività culturali e di svago per bambini. Per ulteriori info goo.gl/vkE4G0 Giovedì 29 dicembre 2022, h 16.00

Vicoli e piazze nel cuore di Roma. Itinerario 4: da Castel Sant'Angelo al Teatro Apollo.

Passeggiata guidata tra i vicoli del Rione Ponte.

La visita sarà condotta da: Floriana Lombardi, docente di teologia e guida turistica della città di Roma.

Per ulteriori info goo.gl/x7wtLZ Venerdì 30 dicembre 2022, h 11.00

La Nascita di Roma spiegata ai bambini

Visita "giocata" per bambini nei luoghi che hanno segnato la nascita di Roma, resa ancor più piacevole dalla narrazione delle leggende e dei personaggi legati alla sua fondazione.

La visita "giocata" sarà condotta da: Simona Petrilli, guida turistica abilitata, e operatrice didattica esperta in attività culturali e di svago per bambini. Per ulteriori info goo.gl/DPySPx Venerdì 30 dicembre 2022, h 11.00

L'Aventino e il monachesimo.

Visita guidata dell'Aventino: colle ricco di storia antica e medievale, luogo privilegiato dai grandi ordini monastici.

La visita guidata sarà condotta da: Floriana Lombardi, docente di teologia e guida turistica della città di Roma.

Per ulteriori info bit.ly/3vVjH0x Venerdì 30 dicembre 2022, h 16.00

San Silvestro e il “mistero” dell’ultimo giorno dell’anno narrato ai bambini dai sotterranei di Roma.

La tradizione vuole che San Silvestro abbia battezzato l'Imperatore Costantino durante l'ultima notte dell'anno, dopo essere sceso nel grembo della terra percorrendo una scala di 365 gradini, i giorni di un anno. Ma chi era San Silvestro? E dove era sceso di preciso?

Vieni a scoprirlo con noi!

La visita giocata sarà condotta da: Cristina De Filippis, storica dell'arte e operatrice didattica specializzata nel lavorare con i bambini.

Per ulteriori info goo.gl/pBeSzY Venerdì 30 dicembre 2022, h 16.00

Vicoli e piazze nel cuore di Roma. Itinerario 3: dalla Locanda dell'Orso a Santa Maria della Pace.

Passeggiata guidata tra i vicoli dei rioni Ponte e Parione.

La visita sarà condotta da: Floriana Lombardi, docente di teologia e guida turistica della città di Roma.

Per ulteriori info bit.ly/3jQE8Hj



BIGLIETTERIA visite guidate:

Tutte le nostre visite sono condotte da storici dell'arte, archeologi e architetti regolarmente iscritti nell'albo delle guide turistiche di Roma.

La tariffa include l'auricolare (vox) che permette di ascoltare le nostre guide in assoluto confort, perché permettono di distanziarci fino a 10 metri, soffermarci a guardare un particolare, o fare foto, senza perdere una parola.



Visite guidate programmazione per Adulti comprensive di vox:

€13 intero

€12 lettori di Lazio in festa, *NOTA BENE: per usufruire della tariffa scontata specificare "letto su Lazio in festa"

€11 disabili e loro accompagnatori

€10 ragazzi (da 14 a 17 anni)

€5 bambini (da 6 a 13 anni)

gratis (bambini da 0 a 5 anni)



Visite guidate programmazione per Bambini comprensive di vox:

1 bambino (4-13 anni) + 1 adulto: €15

2 bambini (4-13 anni) + 1 adulto: €25

3 bambini (4-13 anni) + 1 adulto: €35

Altri adulti: €12 a persona

***Nota bene: ogni adulto può accompagnare fino a un massimo di 3 bambini. I bambini devono sempre essere accompagnati da un adulto per motivi di sicurezza.



VISITE PRIVATE:

tutte le nostre visite possono essere prenotate anche privatamente, e condotte oltre che in Italiano anche in lingua straniera.

Per conoscere le nostre Tariffe goo.gl/Cs1uw1



PRENOTAZIONI

"consigliate entro il giorno che precede la data dell'evento"

compilando il modulo prenotazioni CLICCANDO SUL LINK: bit.ly/3x7jhDj

o inviando una mail a romaelazioxte@gmail.com

o scrivendo un SMS/WA (se si prenota nelle 24 ore che precedono l’evento) al 3383435907.

INDICANDO:

data e titolo della visita, nome e cognome di chi effettua la prenotazione, numero dei partecipanti (specificando l'età di eventuali bambini), numero di cellulare e indirizzo mail.

***La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma che la visita partirà, e soprattutto per essere ricontattati in caso di variazioni.