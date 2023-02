Descrizione evento: Al Porto turistico di Roma alla Galleria Ess&rrEinauguriamo la mostra “COLORI” con gli artisti Elio Atte, Ebby 70, Franco Pintus, Michelangelo Riolo e Maria Grazia Russo. Questa nuova bellissima pentapersonale dal titolo che parla chiaro, i cinque artisti dalle tecniche pittoriche diverse si confronteranno tra loro presentando lavori di assoluta tecnica pittorica. In questo ulteriore importante appuntamento con oltre 35 opere esposte, gli artisti presenti per l’occasione si confronteranno con il pubblico e gli amici interessati e saranno parte integrante dell’evento, illustrando i lavori ed esponendo le loro tecniche pittoriche. Le diverse espressioni artistiche sono la giusta promozione per la nuova stagione pittorica tra i più interessanti talenti della pittura che la galleria propone ai collezionisti che ormai da molti anni trovano consensi nelle varie generazioni che si affacciano nel nostro panorama per trovare il giusto interesse e soddisfare ogni curiosità. Le opere allestite con particolare cura da Fabrizio Sparaci saranno vissute al Porto di Roma con la musica di Dj Prettycixo e il solito entusiasmo per un brindisi inaugurale con gli artisti.

La mostra è curata da Alessandra Antonelli direttore artistico della galleria. INFO:

Inaugurazione sabato 4 febbraio 2023 alle ore 16:00. La mostra sarà visitabile fino 17 febbraio 2023. L’evento è completamente ripreso dalle telecamere di ZTL Tv di Antonello Nazarini con servizio esclusivo dedicato e sarà inoltre pubblicato nel nuovo numero di Art&trA edito da Acca International.