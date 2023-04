Descrizione evento:

Venerdì 19 Maggio







Animaux Formidables, glitter- rock - garage duo



a seguire con il Dj set by DUALE







Animaux Formidables è un duo garage-fuzz-noise, percussioni e chitarra/voce, formatosi ad inizio 2022.





L'idea è quella di dare sfogo ad un istinto viscerale, asciutto ed essenziale, calandosi nei panni di due personaggi con connotazioni animalesche, nutriti da sempre con glam, blues e rock 'n roll.





Nel 2023, lanciano il loro esordio "We are all animals".





"..Un album randagio, per rimanere nella metafora animale, dove prevalgono sonorità garage-rock, con una certa predilezione per le distorsioni, i fuzz, i volumi alti.." ( Rockit.it )



.



DUALE Dj Set





Pianista, compositore, produttore, dj e live performer, Valerio D’Anna. La sua musica oscilla dalla neoclassica all’elettronica.





.



Serata in collaborazione con Bandits Concerti , Revolver Concerti, SoundsRock Agency e Dissesto Cult





Apertura h 21



Ingresso 10€ tesserati Arci/23



.



DISSESTO CULT | Via del Barco 7 - 00011 Tivoli RM







Come arrivare ... #googlemaps







In Macchina: A24 uscita Tivoli







In Treno: da Roma Tiburtina fermata Bagni di Tivoli







In Autobus: Roma Ponte Mammolo Metro B bus Roma -Tivoli fermata Villalba (Guidonia Montecelio)



.



.



Al Dissesto Cult è possibile rinnovare la tessera Arci o iscriversi per la prima volta



Puoi fare domanda di pre-iscrizione al link



https://portale.arci.it/preadesione/dissestocult/



per poi ritirare la tessera direttamente al Circolo.



Salva il modulo di risposta e presentalo all’ ingresso del circolo



.



La tessera valida fino al 30 settembre 2023



Con questa tessera puoi accedere a un’intera stagione di attività, eventi e manifestazioni presso tutti i circoli Arci di Roma e d’Italia e



usufruire delle scontistiche che potete trovare su www.arci.it/convenzioni/