Descrizione evento:

DOVE ANDREMO: Riserva Naturale di Monte Catillo a Tivoli (Rm).



COSA FAREMO: La varietà botanica che caratterizza la Riserva Naturale di Monte Catillo, rende questa escursione unica nel suo genere.

Attraverseremo la suggestiva e magica SUGHERETA DI SIRIVIDOLA (la sua presenza è una delle principali ragioni dell'istituzione dell'area protetta), per poi proseguire in ambiente tipico della macchia mediterranea, con punti panoramici e di carattere storico culturale.



INFO TECNICHE

Difficoltà: media (E=escursionistica)

Lunghezza: 10 km

Dislivello: 400 m

Durata: 6 ore (soste comprese)



ATTREZZATURA

Indossare abbigliamento sportivo a strati, scarponcini da trekking (obbligatori), k-way.

Portare acqua (almeno 1,5 litri: NON sono presenti fonti di acqua lungo il percorso), spuntini (frutta/snack) e pranzo al sacco, generi di conforto.

Consigliati bastoncini telescopici, occhiali protezione UV e cappello.



RITROVO

Ore 10.00 a Tivoli presso l'Arco di Quintilio Varo (https://goo.gl/maps/E4A4ZLDzKnJwCGMY8)



PRE-ISCRIZIONE obbligatoria