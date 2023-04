Descrizione evento:

LUCANIA MUSICAE MATER, con la collaborazione di Silvia Nardelli



L'amore delle donne in terra di Lucania



Musiche di Salvatore Maria Grimaldi



Sabato 29 aprile 2023 ritorna l'appuntamento con i concerti al Palazzo Ducale di Atina, questa volta con la presentazione di una prima esecuzione nel Lazio del lavoro compositivo “L'amore delle donne in terra di Lucania”, scritto da Salvatore Maria Grimaldi e interpretato dall'ensemble Lucania Musicae Mater, con la partecipazione straordinaria di Silvia Nardelli, eseguendo le antiche melodie e i testi dedicati all'amore delle donne, molto spesso travagliato, a volte capace di rimanere vivo nell'eternità, esternato attraverso le sue diverse forme. Tra le figure femminili ritroviamo anche “Zarafina”, che per amore non si è mai pentita, perché nel suo uomo, già brigante, ha trovato appagate tutte le sue aspirazioni di donna innamorata.



Un concerto da non perdere, per conoscere più da vicino storie lontane ma appartenenti ad ogni luogo e a ogni tempo. Un motivo anche per scoprire una visione musicale contrapposta, tra tradizione e scrittura contemporanea. Dunque un'occasione per poter ascoltare un repertorio inedito al momento interpretato esclusivamente dalla voce di Silvia Nardelli.



L'evento proposto è realizzato da CSM aps, con la collaborazione di San Marco aps, con il contributo della Regione Lazio e in collaborazione con il Comune di Atina.





Ingresso libero fino a esaurimento dei posti.