Descrizione evento:

ALFA RACE WEEK V

24 - 25 GIUGNO 2023

AUTODROMO DI VALLELUNGA



ALFA RACE PROJECT insieme a:

LORENZO FALESSI ELABORAZIONI

ENG-CUSTOM

SCUDERIA TRAGUARDO

ROSRIOGRAM



Presentano l’evento annuale arrivato alla 5’ edizione e dedicato a TUTTI i possessori di vetture marchiate ALFA ROMEO, sia che siano Nuove, Storiche o Racing e permetterà ad ogni partecipante di passare un fantastico ed emozionante weekend di cuore sportivo dentro uno degli autodromi più importanti del centro Italia: Autodromo di Vallelunga



——————— ———————



PROGRAMMA E COSTI:



SABATO 24 GIUGNO



POMERIGGIO



ORE 12.00: RITROVO PRESSO MUSEO STORICO AERONAUTICA MILITARE Via Circumlacuale, 00062 Vigna di Valle RM



ORE 13.00-14.30 MENÙ DEGUSTAZIONE AL MUSEO



ORE 15.00-17.00: VISITA GUIDATA AL MUSEO. SARANNO FORMATI GRUPPI NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE IN BASE AL NUMERO TOTALE DEI PARTECIPANTI



DA ORE 17.30: RIENTRO LIBERO IN HOTEL



PREZZO MENÙ DEGUSTAZIONE:

In via di definizione



PREZZO INGRESSO MUSEO:

In via di definizione



SERA



ORE 19.30-20.30: ACCESSO IN AUTODROMO SOLO PER ISCRITTI ALLA CENA. ATTENZIONE DALLE 20.30 VENGONO CHIUSI I CANCELLI.



ORE 20.30-00.00: CENA ESCLUSIVA SOTTO LE STELLE CON SERVIZIO AL TAVOLO DIRETTAMENTE SUL RETTILINEO DELL’AUTODROMO DI VALLELUNGA, Via della Mola Maggiorana, 4/6, 00063 Campagnano di Roma RM



PREZZO CENA: 50€/PERSONA



PREZZO CENA: 40€/BAMBINO SOTTO 10anni



——————— ———————







DOMENICA 25 GIUGNO



Intera giornata all'insegna del CUORE SPORTIVO con turni in pista ESCLUSIVI nell'Arena di Vallelunga con area reiservata nel paddock e con tante sorprese e ospiti speciali nei box.



DALLE ORE 8.30: ACCESSO ALL'AREA PADDOCK RISERVATA PER ACCREDITAMENTO ED ESPOSIZIONE STATICA



ORE 10.00: SALA BRIEFING PER TEORIA PER PARTECIPANTI TURNO IN PISTA + CONSEGNA MODULO SCARICO RESPONSABILITA'



ORE 11.00-11.25 TURNO IN PISTA ESCLUSIVO DI 25min MAX 25 vetture



ORE 11.30-11.55 TURNO IN PISTA ESCLUSIVO DI 25min MAX 25 vetture



ORE 12.00-12.25 TURNO IN PISTA ESCLUSIVO DI 25min MAX 25 vetture



ORE 12.30-12.55 TURNO IN PISTA ESCLUSIVO DI 25min MAX 25 vetture



ORE 13.00-13.30 PARATA IN PISTA PER TUTTI I PARTECIPANTI A VELOCITA' RIDOTTA CON SAFETY CAR (CASCO NON ABBLIGATORIO PER PARATA)



ORE 13.30-14.30 OPEN SELF SERVICE AREA RISTORANTE AUTODROMO (PRANZO LIBERO)



ORE 14.30-17.00 ESPOSIZIONE STATICA NEL PADDOCK, INCONTRI CON PILOTI E POSSIBILITA' DI ACQUISTARE DIRETTAMENTE IN AUTODROMO TURNO IN PISTA SALVO SOLD OUT.



PREZZO TURNO IN PISTA COMPRESO ACCESSO AL PADDOCK E PARATA:

-60€/TURNO 25min (VALIDO PER QUALSIASI CATEGORIA DI VETTURA ALFA ROMEO DA RACING A STRADALI)

-10€/PASSEGGERO



PREZZO CON ACCESSO SOLO AL PADDOCK E PARATA:

-25€/VETTURA

-10€/PASSEGGERO

-GRATIS/BAMBINI SOTTO 14 ANNI







——————— ———————



NOTE GENERALI IMPORTANTI



ACCESSO ALL’EVENTO RISERVATA SOLO ED ESLUSIVAMENTE ALLE VETTURE E PERSONE INSERITE NELLA LISTA



DOMENICA PRANZO LIBERO DA PAGARE DIRETTAMENTE AL RISTORANTE IN AUTODROMO



PAGAMENTO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE ANTICIPATO, NON SI ACCETTANO CONTANTI ALL'ARRIVO



ACCESSO TURNO IN PISTA CONSENTITO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE CON CASCO + GANCIO TRAINO GIA' MONTATO + LIBERATORIA + MAX 1 PASSEGGERO MAGGIORENNE CON LIBERATORIA E CASCO. NO MINORI



ORARIO INGRESSO AREA PADDOCK DOMENICA 25 GIUGNO DALLE 8.30 ALLE 10.00.



MENÙ PARTICOLARI, CELIACI, INTOLLERANZE,…DA INDICARE OBBLIGATORIAMENTE NEL MODULO ISCRIZIONE IN QUANTO SOPRATTUTTO LA CENA ESSENDO EFFETTUATA DA SERVIZIO CATERING DEVE ESSERE AL CORRENTE



LA PRENOTAZIONE E IL PAGAMENTO HOTEL PER PERNOTTAMENTO E' DA EFFETTUARSI DIRETTAMENTE DAL PARTECIPANTE. GLI ORGANIZZATORI NON PRENOTANO L'HOTEL



ULTERIORI INFORMAZIONI:

Marco whatsapp 3294773239

Marco email marco@alfaraceproject.it







——————— ———————







MODALITA' ISCRIZIONE



ISCRIZIONE SOLO TRAMITE INVIO MODULO COMPILATO SUL SITO WWW.ALFARACEPROJECT.IT



APERTURA ISCRIZIONI DAL 8 MAGGIO 2023 ore 20.30







MODALITA' PAGAMENTO



PER RITENERE VALIDA L'ISCRIZIONE OBBLIGO PAGAMENTO A SALDO ANTICIPATO TRAMITE LE COORDINATE CHE SARANNO INVIATE AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE.



EVENTUALE RIMBORSO VIENE RITENUTO VALIDO CON RICHIESTA ENTRO E NON OLTRE SABATO 10 GIUGNO







——————— ———————







PRENOTAZIONI HOTEL



Qui di seguito i dati Hotel convenzionato con l'evento che hanno praticato PREZZI SPECIALI per i partecipanti al raduno, vista la richiesta importante sono stati selezionati 2 Hotel.

RICORDO CHE LA PRENOTAZIONE E IL PAGAMENTO E' DA EFFETTUARSI DIRETTAMENTE DAL PARTECIPANTE. ‬GLI ORGANIZZATORI NON PRENOTANO L'HOTEL. AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE DOVETE INDICARE "PARTECIPANTE EVENTO ALFA RACE WEEK" PER AVERE I PREZZI SOTTO RIPORTATI.‬



VALLELUNGA PARK HOTEL

VIA MOLA MAGGIORANA 4/6 00063 CAMPAGNANO DI ROMA TEL 069077445 FAX 069077468 SMS 3281080626

hotel@vallelunga.it



PREZZI Pernotto e prima colazione‬

SMART ROOM 72,00 €

SINGOLA 90,00 €

DOPPIA USO SINGOLO 99,00 €

DOPPIA/MATRIMONIALE 126,00 €

SUITE 180,00 €



Parcheggio e prima colazione compresi nel prezzo