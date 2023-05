Descrizione evento:





Passione Fast & Furious. Per festeggiare il ritorno arriva "Fast X", un raduno mozzafiato al Centro Aura Valle Aurelia. Bolidi sportivi il 27 maggio con Il Club Italiano Fast Car Club e il supporto di Universal Picture Italia.







Passione Fast & Furious. Il rombo dei motori, gli effetti speciali e quella giusta dose di azione, adrenalina, spionaggio, sono al centro del decimo capitolo della saga da più di 6 miliardi di dollari, che torna al cinema per la gioia del suo pubblico. E per rendere omaggio a questo importante anniversario il Club Italiano Fast Car Club, nato nel 2016 dall'idea di un gruppo di amici che posseggono auto super sportive tra le più belle e rare sul mercato, ha deciso di dare vita ad un eccezionale evento a quattro ruote.



Ecco, quindi, che il 27 maggio il Centro Aura Valle Aurelia, sito in Viale di Valle Aurelia 30, ospiterà l’evento FAST X, un raduno mozzafiato con lo storico club e il supporto di Universal Pictures Italia, con lo scopo di celebrare l'uscita del film omonimo nelle sale e far ammirare ben 20 auto speciali, collocate presso la piazza esterna del centro commerciale (Parrocchia San Giuseppe Cottolengo), visitabile gratuitamente dai cultori della pellicola, ma anche dagli amanti di questi bolidi da brivido.



In mostra anche la replica perfetta della Aston Martin 007 Tribute Edition, la fantastica vettura di James Bond, lo 007 più conosciuto al mondo, per la quale American Garage ha realizzato un sistema che permette alle griglie di “sparire” e di far apparire delle mitragliette che montano un sistema di puntamento laser, con tanto di sistema di getti di aria e fumo dal lato posteriore dell'automobile. Altra "chicca" preziosa la copia fedele di KITT, la famosa auto protagonista del telefilm “Supercar”. Entrambi esemplari completamente realizzati a mano.







Il Centro Commerciale Aura, inaugurato nel 2018, è situato in viale di Valle Aurelia 30, nel quadrante ovest della città di Roma in prossimità di Città del Vaticano, della Basilica di San Pietro e di Castel Sant’Angelo. Con oltre 60 negozi dislocati su 4 piani e un parcheggio interrato di 750 posti auto, l’Urban Shopping Mall si sviluppa su una superficie di circa 19.500 mq e si inserisce nel programma di recupero urbano del quartiere di Valle Aurelia.