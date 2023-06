Descrizione evento:

Un’interessante visita guidata per andare insieme alla scoperta di uno dei luoghi più suggestivi della Roma Sotterranea. Quale? La famosa “Città dell’Acqua” rinvenuta al di sotto del rione Trevi! Tra antichi muri di una domus imperiale e reperti di varie tipologie, ecco comparire davanti a noi l’imponente castellum aquae dell’acquedotto Vergine, condotto di epoca romana che alimenta ancora oggi la celebre Fontana di Trevi. Un viaggio indietro nel tempo per andare alla scoperta del passato della città, del suo sottosuolo e di tutte le importanti informazioni sepolte ormai sotto i nostri piedi e forse per questo ancora più suggestive. Un appuntamento assolutamente da non perdere: ti aspettiamo!







COSTI



* La prenotazione è obbligatoria.

* Costo visita guidata: € 11 a persona (incluso noleggio delle radioguide) + biglietto di ingresso

* Biglietto di ingresso: intero € 4; ridotto € 2,50 (studenti 18/25 anni; insegnanti); ridottissimo € 1 (ragazzi 14/18 anni); gratuito under 14 e studenti universitari di Archeologia.