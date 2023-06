Descrizione evento:

CAPENA - 25 GIUGNO







In occasione della “Giornata Mondiale del Rifugiato” l’equipe e i beneficiari del Progetto SAI del Comune di Capena vi invitano al FESTIVAL DEI COLORI terza edizione.















ORE 17,00:







APERTURA DEL FESTIVAL CON MALAMURGA – danze folkloristiche e percussioni







Laboratorio creativo del SAI di Capena a cura dell’associazione AMURT (Piazza del Popolo)







“Circo dei libri” - letture animate per tutti a cura di Alessandra Lombardo e promosso dalla Biblioteca Comunale “Mons. F. Mirra” (Cesata)







Giochi di strada per bambini a cura del Centro Distrettuale per l’Affidamento Familiare del Consorzio Valle del Tevere e della Cooperativa Il Pungiglione (Piazza del Popolo)







“Cartoni Animali” a cura dell’associazione PerFareunGioco (Piazza della Rocca)







Ore 18.00:







“Play Your Body” - laboratorio di Body Percussion per bambini a cura di Daniele Sechi - Associazione BAPNE (Cesata)







Trio Ousmane, concerto - African Sound (“La Rocca”, Via Galileo Galilei)







Ore 18:30 Presentazione del libro “Diario di un sogno possibile” di Gino Strada.







Saluto del sindaco Roberto Barbetti.







Ospiti: Michela Greco (ufficio stampa Emergency), Anna Foggia (IC Capena), Marco Palombi (fotoreporter), Elvira Campanale (Assessore alle Politiche Sociali Comune di Capena). Modera Michele Nicoletti (mediatore culturale Alicenova). La presentazione si svolgerà presso l’Associazione Salgrotta (Piazza del Popolo)







Ore 19,30 Samba Precario - percussioni brasiliane (itinerante)







Ore 20:00 “Circo in valigia” spettacolo di circo per bambini dai 3 ai 99 anni – a cura di Gianluigi Capone (Piazza del Popolo)







Ore 21:00 Concerto Banda Connemara - musica Folk (Piazza del Popolo)







Presso l’Associazione Salgrotta, nei locali di Via Silla 12, sarà possibile partecipare ai seguenti corsi:







Ore 17,30: corso gratuito di Hata Yoga







ore 18,30 corso gratuito di Qi Gong







ore 19,30 corso gratuito di Pilates







PASSEGGIATA ARTISTICA – all'interno del centro storico, in Piazza del Popolo e nella “Rocca”, sarà possibile passeggiare tra i vicoli attraverso un percorso artistico itinerante.







Al suo interno, in esposizione:







“Passi” progetto fotografico di Marco Palombi







Mostra degli elaborati degli studenti dell’IC Capena







Esposizione dei lavori del laboratorio di fotografia prodotti dai beneficiari del progetto SAI e a cura di Patricia Fillat Molina







Mostra del vignettista Fabio Magnasciutti







Esposizione dei mosaici realizzati dai Laboratori di Mosaico della Comunità Maieusis







VISITE GUIDATE – Il GAR (Gruppo Archeologico Romano) di Capena sarà presente alla manifestazione con uno stand e sarà possibile fare la visita guidata alla Torre dell’Orologio, edificio risalente al XVII secolo.







DURANTE LA SERATA SARA’ POSSIBILE CENARE PRESSO LO STAND GASTRONOMICO PRESENTE IN PIAZZA DEL POPOLO.















Per informazioni:



Dario Piccioni: 339 642 6105



Paula Fernandez: 350 045 9076