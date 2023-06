Descrizione evento:

5^ Festival della canzone d’autore

nella splendida cornice della cisterna romana di Segni! (RM)







//LINE-UP// 🥁







Venerdì 30 giugno







GNUT







In apertura:



Diego Nota



Daniele De Gregori







Festa di apertura con Discoteca Rock







Sabato 1 luglio







“TOTAL Reverends SHOW” feat Violante Placido e Amalfitano







In apertura:



“Semirari” con Polli e Sampaolo







Domenica 2 luglio







Luca Carocci







Accompagnato da Roberto Angelini Jose Ramon Caraballo Armas e Matteo Pezzolet.







In apertura:



Gloria Tricamo



A seguire:



Micky Guns e Simone Molinari







INGRESSO LIBERO a partire dalle ore 19:00







- STAND GASTRONOMICI



- STREET FOOD 🌮



- BIRRA ARTIGIANALE 🍺



- SERVIZIO BAR



A CURA DEL 33 centilitri aps e il Bar Centrale