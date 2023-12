Descrizione evento:

GRECCIO E I MERCATINI DI NATALE.



Per vivere la magica atmosfera del Natale, andremo a visitare il luogo dove è stato composto il primo presepe della storia. A Greccio nel 1223 S. Francesco ha rievocato, infatti, per la prima volta la nascita di Gesù. Visiteremo il santuario, la mostra dei presepi e il caratteristico mercatino che viene allestito nella piazza principale del piccolo borgo. Un’occasione unica per immergersi in un clima raccolto e davvero speciale.



App. ore 08.00 piazzale Appio, angolo via Magna Grecia (accanto Magazzini Coin).



Rientro alle ore 14,00 circa.



Contributo € 50,00 (bus GT + visite).