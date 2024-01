Descrizione evento:

Rock Assicurato al Dissesto Cult di Tivoli: I Segreti di Hansel Live con Dome La Muerte DJ-Set







Il Dissesto Cult, celebre location per gli amanti della musica Alternativa e della musica Rock in tutte le sue sfumature, si prepara ad ospitare il 26 Gennaio, un evento straordinario di pura energia Rock. La serata è pensata per tutti gli amanti della musica di qualità e dell'atmosfera vibrante dei concerti dal vivo. Una serata che promette emozioni forti con l'energia travolgente della performance live degli "I Segreti di Hansel", band alternative rock Pisana feat. il leggendario chitarrista Dome La Muerte. La band presenterà il loro nuovo album "Tienimi Ora" sotto l’etichetta (Vrec/Audioglobe).







La band presenta una formazione rinnovata, con Massimiliano Magni (voce e chitarra), Giulio Galleschi (basso), Lorenzo Gaggini (batteria), e Alessandro Contu (chitarre).



Dome La Muerte, noto per la sua carriera con i Not Moving e la sua influenza nella scena garage/punk, firma anche come co-produttore e contribuisce come chitarrista in quattro brani dell'album. Il singolo, insieme all'intero album, è registrato presso Eden Studio da Alessio Lucatti e masterizzato da Dario Giuffrida.







Un'apertura straordinaria con Verdematematico e a seguire, Dome La Muerte prenderà il controllo delle consolle per un DJ-Set che farà vibrare il locale con le selezioni musicali più travolgenti.







L'ingresso è di 5€, tessera Enac inclusa.

Preparatevi per una notte di rock travolgente al Dissesto Cult di Tivoli!







Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, seguite I Segreti Di Hansel su Instagram: https://www.instagram.com/isegretidihansel







Info e Prenotazioni: https://bit.ly/ISDH_DomeLaMuerteDjSet







Save the Date!



Venerdì 26 Gennaio 2024







Ora:



19:00 - Apertura Food & Beverage



22:00 - Inizio Live Bands







Live Bands:



- I Segreti Di Hansel fet. Dome La Muerte



- Verdematematico - (Opening Act)



- A seguire Dome La Muerte Dj-Set







Costo d'Ingresso: 5€ con Tessera Enac Inclusa







Dove?



Dissesto Cult



Via del Barco 7, Tivoli Terme, Roma



https://www.facebook.com/DissestoCultTivoli







La serata è Organizzata da Bandits Concerti in collaborazione con il Dissesto Cult Tivoli.





Bandits Concerti: info@banditsconcerti.com | IG: @banditsconcerti | FB: @banditsconcerti



Press: press@banditsconcerti.com