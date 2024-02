The Elephant Man Live al Dissesto Cult:

Un'Esperienza Unica di Rock e Atmosfere Dark a Tivoli





Il 10 Febbraio 2024, Il Dissesto Cult Tivoli si prepara per una serata di dark wave, poesia e intensa energia con la super band internazionale The Elephant Man, per presentare il loro album di debutto “Sinners”, prodotto da Steve Lyon (Paradise Lost, Depeche Mode, The Cure) tra Londra, Berlino e Roma. Una sinfonia dark internazionale, composta da ex membri di Deasonika, Movida e Casablanca. La serata sarà aperta dalle performance Live di Frank Polucci, una One Man Band show e dei FUGUE, band Italo-Australiana con un suono intenso con uno spirito Grunge, indie-Rock internazionale. Preparatevi per un'esperienza unica di Rock e Atmosfere Dark a Tivoli.



“Sinners” l’album di debutto della band The Elephant Man, nome preso dal famoso film di David Lynch, dipinge un oscuro paesaggio infernale popolato da anime tormentate, i “peccatori” del titolo.

Nel disco anche una cover, quella “Human” portata al successo dai Rag’n Bone Man, completamente rivisitata in chiave dark. Nel brano “Free To Ride Hell” il feat. della cantautrice statunitense Shelly Bonet mentre la conclusiva “Scream” è impreziosita dalla voce soprano di Lucia Tumminelli.



The Elephant Man sono:

Maximilian (AKA Max Zanotti: Deasonika, Casablanca): Voce

Ivan Lodini (ex Movida): Bass

TMY (AKA Francesco Tumminelli, ex Deasonika): Chitarre

Halle (AKA Alessandro Ducoli): Batteria.



Dettagli dell'Evento:

Data: 10 Febbraio 2024

Luogo: Dissesto Cult Tivoli

Indirizzo: Via Del Barco 7, Tivoli Terme,



Orario:

19:00 - Apertura Porte per Food & Beverage

22:00 - Inizio Live



Biglietti:

Ingresso €10, Tessera Enac inclusa

Info e Prenotazioni: https://fb.me/e/3Vx7ytgz8



Follow The Elephant Man:

FB: https://bit.ly/FB_TEM

IG: https://bit.ly/IG_TEM



Powered by Bandits Concerti

In collaborazione con Vrec Booking ed il Dissesto Cult