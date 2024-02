Descrizione evento:

Lo studio Come Ink di Loris Cassiani Ingoni sposa la causa contro la violenza sulle donne.



Il 18 Febbraio si terrà il classico e tanto atteso flash party di San Valentino per festeggiare l'amore, ma anche il rispetto. Tantissimi flash in bianco e nero a prezzi super scontati.







Durante l'evento si darà il via a un'iniziativa nata per sostenere il CENTRO ANTI VIOLENZA GEA di Guidonia Montecelio.







Loris Cassiani, tattoo master e fondatore dello studio, ha creato per l'occasione un logo che si trasformerà in un tatuaggio temporaneo, che potrà essere acquistato durante la serata. Il ricavato dalla vendita dei trasferelli , che avverrà attraverso un' offerta libera, sarà interamente devoluto al Centro Antiviolenza Gea per sostenere chi con passione e professionalità si schiera dalla parte delle donne!