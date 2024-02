Descrizione evento:

L'insediamento di Belmonte



Topografia e organizzazione dell'abitato

Convegno



Sabato 17 febbraio ore 16:30

Sala del Consiglio Comunale "F.Bertinelli"

Rocca Colonna,

Piazza Vittorio Veneto, Castelnuovo di Porto (RM)











Continuano e si approfondiscono gli studi sull'insediamento rupestre di Belmonte attraverso le attività di divulgazione (conferenze, seminari) promosse dall'Amministrazione Comunale, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale e l'Università della Tuscia, per ricostruire la topografia dell’abitato nelle sue diverse fasi di vita, che dovrebbero collocarsi tra l’ VIII e il XII secolo.







Interverranno:







Elisabetta De Minicis - Già docente di Archeologia Medievale - Università della Tuscia







Giancarlo Pastura - Docente di Metodologia della Ricerca Archeologica - Università della Tuscia







Vincenzo Desiderio - Archeologo







Paolo Dalmiglio - Archeologo







Biancalisa Corradini - Sovrintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l'Etruria Meridionale











Ingresso libero