Descrizione evento:

Visita Guidata Il Ghetto di Roma Un documento storico e sociale Il Ghetto ebraico di Roma è una delle bellezze della Capitale: un quartiere della città in cui convivono le tracce dell’antica storia romana e le drammatiche vicende che hanno reso protagonista la comunità ebraica nel corso dei secoli, fino ai giorni nostri. Il Ghetto è racchiuso all’interno dei confini del Rione Sant’Angelo, il più piccolo dei Rioni di Roma. Nel suo territorio convivono i grandi monumenti dell’Antica Roma e piccole costruzioni di epoca medievale dove si rivive l'atmosfera di una Roma che non esiste più. https://www.romanitas.it/calendario-visite-guidate/?event=2913 Si prega di far riferimento alla Sezione Passeggiando nella storia https://www.romanitas.it/passeggiando-nella-storia/ per visionare il Regolamento associativo completo. INFORMAZIONI ORARI E TARIFFE Sabato 2 Marzo 2024, h 15:30 Durata: 1 ora e mezza circa Accoglienza: Piazza Mattei (presso la Fontana delle Tartarughe) Tariffa: € 15,00 incluso auricolari Prenotazione almeno il giorno prima con una mail a visiteguidate@romanitas.it oppure con un sms/WA a Cristiana 3315632913 La Prenotazione è necessaria per ricevere conferma o eventuali variazioni.