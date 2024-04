Descrizione evento:

IL RE DEL LAGO

al castello di Bracciano domenica 14 aprile ore 15,00



E’ il mondo incantato dei castelli a fare spesso da cornice suggestiva ai racconti, esiste allora un modo migliore di intrattenere i bambini con un evento speciale se non dentro un vero e proprio castello?

Grandi e piccini potranno vivere ed ascoltare la magica leggenda dal titolo IL RE DEL LAGO , un viaggio in un mondo parallelo che intreccia storia e fantasia.



Evento speciale a numero chiuso con prenotazione obbligatoria su info@teatrohelios.it cell. 3293106062

Indicare il numero di biglietti ed un recapito telefonico. Sarete contattati dalla nostra segreteria per le modalità di prenotazione.

Il costo di euro 18.00 comprende la visita guidata del Castello con l’incontro di alcuni personaggi, protagonisti del racconto finale.

I bambini fino ai 3 anni non compiuti, saranno nostri ospiti.

E’ richiesta la prenotazione obbligatoria gentilmente entro lunedì. 8 marzo con pagamento anticipato - posti limitati.

Non sarà possibile acquistare i biglietti al Castello.

Castello di Bracciano via Giulio Volpi 12, raggiungibile anche in treno.