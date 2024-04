Descrizione evento:

LA PRO LOCO PRESENTA:

"UNA DOMENICA DI MAGGIO" - NEROLA (ROMA)



DOMENICA 5 MAGGIO 2024



Venite alla SAGRA DEGLI GNOCCHI CON SUGO DI CASTRATO, trascorrerete una domenica in serenità e spensieratezza.

Potrete passeggiare nel bellissimo centro storico, godere dell'aria buona e dei bellissimi panorami che regala il territorio sabino, inoltre mercatino dell'artigianato, musica dal vivo, animazione e gonfiabili per bambini.



MENU COMPLETO

Bruschette con olio extra vergine delle colline nerolesi e con pomodoro; gnocchi con sugo di castrato, carne di castrato, acqua.

MENU BIMBI

Gnocchi con sugo di pomodoro, panino con salsiccia casareccia alla brace, acqua.

FUORI MENU

Vino rosso, crepes alla nutella, dolci.



ore 10:00 Apertura mercatino e percorso al centro storico;

ore 12:00 Apertura stand gastronomici, musica dal vivo, gonfiabili per bambini;



Per info 377.0970541









N.B. in caso di pioggia sarà rinviata alla domenica successiva.