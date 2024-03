Descrizione evento:

LA POLENTATA

che si terrà a Riofreddo (Rm)



Domenica 24 Marzo 2024



L’Ass. Pro Loco Riofreddo propone il nuovo evento in un periodo perfetto per gustare la tradizionale polenta e non solo. La festa si svolgerà presso il Piazzale Ricciotti Garibaldi di Riofreddo.



L'apertura degli stand gastronomici è prevista per le ore 12:00 con:

- MENU COMPLETO a 15€: Bruschetta, Polenta con salsiccia al sugo di spuntature, Arrosticini di pecora, Fagioli, Pane, Acqua o Vino



Intrattenimento Dal Vivo





Per info 3408304653 - 3479084474 - www.prolocoriofreddo.it

Pagina Facebook: Pro Loco Riofreddo

Email: proloco.riofreddo.1969@gmail.com



COME RAGGIUNGERE RIOFREDDO

In automobile:

Per quanto riguarda gli accessi in automobile, Riofreddo gode di una posizione particolarmente privilegiata, in quanto si può raggiungere agevolmente attraverso l'autostrada dei Parchi A24 dalle uscite di Vicovaro-Mandela e Carsoli-Oricola, con la Strada Statale nr.5 Tiburtina Valeria.

Autostrada A24 Roma-L'Aquila:

uscire al casello Vicovaro-Mandela, proseguire verso Arsoli e Carsoli per circa Km 15, bivio a sinistra per Riofreddo(s.p. 38/a); oppure uscire al casello Carsoli-Oricola, tornare indietro verso Roma per circa 8 Km, bivio a destra per Riofreddo (s.p. 38/a).

Strada Statale nr.5 Tiburtina Valeria:

Da Roma arrivare fino al Km 63,400, bivio a sinistra per Riofreddo (s.p. 38/a).



Trasporti Pubblici:

Le autolinee di trasporto pubblico CO.TRA.L. collegano Riofreddo a Roma in circa 50 minuti, percorrendo l'Autostrada A24 dei Parchi e la Strada Statale nr.5 Tiburtina Valeria. Le stesse autolinee consentono di raggiungere anche Tivoli in circa 30 minuti. La linea ferroviaria Roma-Pescara permette di arrivare a Riofreddo dalle stazioni di Arsoli e di Carsoli.

Autolinee CO.TRA.L.:

partenze dal terminal di Ponte Mammolo, in corrispondenza della fermata della metropolitana linea B attraverso le direttrici Roma-Subiaco, Roma-Carsoli, Roma-Vivaro.



