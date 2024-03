Descrizione evento:

SUBIACO: I MONASTERI DI S. SCOLASTICA E DI S. BENEDETTO.



In una spettacolare posizione panoramica sorgono due gioielli monastici del Lazio: il Monastero di S. Scolastica con tre incantevoli chiostri (XII e XVI secolo) e la chiesa gotica con campanile romanico, trasformata nel 1771-1776 in forme neoclassiche. Il Monastero di S. Benedetto o del Sacro Speco, la “Cappella Sistina” del Medioevo: labirinto di ambienti, chiesette, cappelle, a volte ricavate nella roccia, è ricoperto da una preziosa decorazione ad affresco dalle prime opere bizantine (VIII secolo) al ritratto di S. Francesco (1223), prima fedele raffigurazione del Santo.



App. ore 07:30 in piazzale Appio, angolo via Magna Grecia (accanto Magazzini COIN).



Contributo € 45,00 comprensivo di bus GT + visite.



Rientro alle ore 14:00 circa.



Prenotazione entro giovedi 11 aprile