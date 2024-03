Descrizione evento:

Primavera in Festa ad Anzio per la decima edizione. dal 26 al 28 aprile 2024 ci sarà la possibilità di mangiare, divertirsi e godere di belle giornate primaverili ad Anzio a pochi passi dal mare. Sede dell'evento è il campo dell'Oratorio dei Santi Pio e Antonio di Anzio in via Giacomo Matteotti 19. Venite a gustare piatti tipici della tradizione marinara anziate, dolci tipici e poi poter vivere l'atmostera tra arte, storia, archeologia che Anzio propone.

L'organizzazione è del Comitato Festeggiamenti Anzio e la manifestazione ha il suo ricavato che abdrà in beneficenza.

Possibilità di prenotazioni al numero 3319546704 (Franco)