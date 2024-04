Descrizione evento:

La Galleria Ess&rrE ospita nella sede del Porto turistico di Roma una delle più interessanti mostre della programmazione artistica del 2024 che apre i battenti il 20 aprile alle ore 18:00 con circa 30 opere realizzate per l’occasione da LAILA, LUCIA PAFUNDI e SILVANA BELVEDERE. L’eleganza e la bellezza oltre che la particolare ed interessante stesura dei colori sulle tele opportunamente dipinte dai nostri tre validi autori, fanno di questa mostra una delle più interessanti, in termini di particolarità, esposizioni organizzate dalla Galleria Ess&rrE. La scelta è quella di accogliere gli artisti e le loro creazioni nei propri spazi, con l’obiettivo di offrire a un pubblico più possibile variegato e numeroso con occasioni diverse di approfondimento culturale nella splendida passeggiata del Porto turistico di Roma. E la mostra “Spring TIME”, avrà gli autori presenti per l’inaugurazione pronti a soddisfare ogni curiosità per i più attenti alle qualità pittoriche delle opere in mostra. L’organizzazione si impegna a continuare questa tradizione di eventi scelti e organizzati sempre nell’ottica dell’aggregazione e dell’integrazione con il territorio laziale che ricordiamo essere a due passi dalla Tor San Michele, realizzata su progetto di Michelangelo Buonarroti, e dagli Scavi di Ostia Antica, secondi per estensione solo a Pompei. La selezione sulle scelte opportunatamente fatte da Alessandra Antonelli, curatrice della mostra, vi introdurrà nella realtà estetica assoluta e presentiamo questa nuova bellissima iniziativa, proponendo, inoltre, la lettura di una poesia di Lucia Pafundi, vincitrice del concorso “GLI ANNI INVERSI”. La particolare dedizione delle scelte artistiche sono altresì mirate per far incontrare lo sguardo agli utenti più giovani nella loro vita quotidiana, aprendo così una finestra verso l’altrove e il piacere estetico. La mostra allestita con particolare cura sarà vissuta al Porto di Roma con un nuovo appassionato entusiasmo e un brindisi inaugurale con le canzoni romane e gli stornelli delle “MAGHE” che suoneranno, canteranno e danzeranno creando una magica atmosfera per momenti indimenticabili con le Canzoni romane e gli stornelli che sono la base del loro vasto repertorio.



https://www.lemaghe.it/



Inaugurazione sabato 20 aprile 2024 ore 18:00 , la mostra sarà visitabile fino al 3 maggio 2024.



L’evento è completamente ripreso dalle telecamere di ZTL Tv con servizio esclusivo dedicato e sarà inoltre pubblicato nel nuovo numero di Art&trA di Blu Star International.



Info: 329 4681684 –388 6378032



www.accainarte.it – acca@accainarte.it - galleriaesserre@gmail.com



