Descrizione evento:

MANIFESTAZIONE CON EVENTI, RADUNI, GRANDI CONCERTI, COMICITÀ NAZIONALE E TANTA ANIMAZIONE.



NOVITÀ DI QUEST’ANNO, LO “STREET FOOD GOURMET IN TOUR”



Dal 1° al 5 maggio 2024, in occasione dell’amata Festa di San Giuseppe, tutta Pavona sarà in festa. Come ogni anno, dal 1964, anno della fondazione della Chiesa che porta il nome del Santo Patrono, a partire dalle 8:00 la funzione religiosa e la suggestiva processione per tutte le vie della città, accompagnata dalla storica Banda di Frascati.



Dalle ore 10:00 fino a notte fonda, per tutti i giorni, dal 1° al 5 maggio, Piazza Enrico Berlinguer si accenderà con una manifestazione colma di attrazioni organizzate dal Comitato Feste Pavona: animazione con mascotte giganti, raduni di Vespe d’epoca, esibizioni di scuole di danza, wrestling, giochi, magia e tanto altro, con chiusura delle giornate festive con grandi nomi della musica e della comicità italiana, come da programma.



Mercoledì 1° maggio concerto di “Emanuela Villa”, proprio nei luoghi cari in cui ha vissuto suo padre Claudio, il mitico Reuccio della canzone italiana.



Giovedì 2 maggio, per gli amanti del ballo, serata con l’orchestra del Maestro Mirco Bencivenga.



Venerdì 3 maggio concerto del gruppo musicale degli anni ’70 “Il Giardino del Semplici”.



Sabato 4 maggio, altra serata di ballo, con l’orchestra del Maestro Giampiero Marino e, dulcis in fundo, domenica 5 maggio chiuderà la manifestazione la comicità romana d’eccellenza “Alberto Farina”.



Come ogni grande festa, la chiusura sarà rappresentata dal tradizionale spettacolo dei fuochi d’artificio.



Da quest’anno, grazie alla volontà del Comitato Feste Pavona, la festa sarà arricchita dalla presenza del pool di operatori-ristoratori qualificati dello “Street Food Gourmet in Tour”, ognuno con le proprie peculiarità regionali ed internazionali, che porteranno in piazza, come in ogni manifestazione in cui vengono ospitati, una gastronomia di cibo da strada d’eccellenza:



lo stand dell’ Apericena Parma DOC del Cantiniere Marco Biolzi di Parma che con la sua sapiente esperienza ti accoglie con i suoi cocktail e taglieri unici con prodotti della cultura parmigiana a base del Parmigiano Reggiano, del Prosciutto di Parma e dell’iconico Gnocco Fritto.



Per i più giovani e non solo, gli immancabili e succulenti american burger e patatine a stelle e strisce ispirati ai famosi film di Hollywood del truck food “Truck si Gira”.



Proseguendo, l’amata pizza fritta di Neppo Food, farcita al momento con tanti cibi della dieta mediterranea.



Tanta buona ciccia la troviamo con lo stand e truck food della Patagonia Argentina, con carni arrosto cotte alla brace nella cultura dei gaucho con carni di allevamento sostenibile italiano.



A seguire altre specialità come quelle Abruzzesi con i tipici spiedini cotti al fuoco, fino allo stand Marchigiano con gli autentici cremini ed olive ascolane che, come si sa, sono «tutta un’altra cosa», a cura dell’azienda Scarrozzino di Ascoli Piceno.



Come in ogni street food non mancherà l’Oro della Sicilia, dolce e salato di livello dell’azienda Alan Food e, naturalmente, nella manifestazione non mancheranno fiumi di birra.

Vi aspettiamo numerosi!!