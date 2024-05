Descrizione evento:

Il MUEF ArtGallery ospita dal 18 al 29 maggio 2024, con inaugurazione sabato 18 maggio alle ore 18.00, le opere dei vincitori del concorso “Essere Italiani”, la cui proclamazione è avvenuta nel corso della mostra dei finalisti tenutasi a Milano nel mese di febbraio 2024.



Il concorso “Essere Italiani” è stato istituito e organizzato da Garte Milano – Associazione Artistica Culturale di Promozione Sociale – storico gruppo di artisti e appassionati d’arte che dal 1964 opera nella promozione artistica e culturale, spaziando dalle arti figurative alla poesia, attraverso corsi, convegni, concorsi. “Essere Italiani” è un progetto teso a far emergere e valorizzare aspetti e caratteri dell’italianità espressi attraverso la produzione artistica e che ha visto la realizzazione della sua prima edizione con la selezione a concorso e conseguente ammissione degli artisti finalisti (oltre ottanta, da tutta Italia) alla mostra svoltasi a Milano nello Spazio Isola Set di Palazzo Lombardia dal 17 febbraio al 10 marzo 2024. Durante la cerimonia inaugurale è avvenuta la proclamazione dei vincitori per le categorie a concorso, Pittura Scultura e Fotografia.

Per i vincitori, insieme ai premi, è stata riservata l’occasione della presente esposizione in Roma negli spazi del MUEF ArtGallery.



Attilio Cianni, primo classificato nella sezione Pittura, unisce a una tecnica pittorica estremamente raffinata la visionarietà dei contenuti, ma soprattutto con la limpida coerenza delle atmosfere e degli impianti figurativi perviene a una sublimazione del quotidiano in una dimensione ideale di bellezza e perfezione.



Le opere di Alessandro Zanni, vincitore per la Scultura, sono più che invenzioni fantastiche ricavate dal riciclo e riuso di materiali dismessi. Rivelano piuttosto l’intrinseca liricità nelle memorie, nelle storie, nella Storia che evocano, quasi che la loro vera e autentica essenza stia nella forma attuale che l’artista ha dato, o scoperto.



Il primo premio di Fotografia è stato attribuito ex aequo a Vito Margiotta e a Luisa Valeriani. Margiotta, con un utilizzo sapiente del “mosso creativo”, fa emergere i particolari sostanziali di un’immagine, e quindi, della realtà stessa; colori, forme, apparenze vibrano di instabili verità. Valeriani affina spesso i suoi scatti con rutilanti applicazioni grafiche, dona alla visione l’atmosfera straniante ed enigmatica di realtà parallele, di assestamenti formali svincolati dall’ordinaria percezione.



Gli artisti espongono al MUEF una selezione personale della propria produzione artistica, comprendente anche l’opera vincitrice del concorso.







MUEF ArtGallery

Via Angelo Poliziano 78/b

00184 – Roma



orari galleria:

dal martedì al sabato

ore 17.30 – 20.00



info:

muefartgallery@gmail.com