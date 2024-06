Descrizione evento:

Una visita guidata da non perdere per andare insieme alla scoperta della lunga e interessante storia dell’area del Portico d’Ottavia. Da imponente complesso monumentale voluto da Ottaviano Augusto e dedicato all’amata sorella Ottavia a Chiesa di San Paolo in summo circo, divenuta poi Sant’Angelo in Pescheria. Costruita a partire dal VII secolo, deve il proprio nome al fatto che nelle vicinanze vi era il celebre mercato del pesce cittadino. Al suo interno la chiesa cela piccole grandi sorprese come la Cappella di Sant’Andrea eretta come sede della Compagnia dei Pescivendoli nel 1571 o l’altare del Crocifisso, una delle opere principali della chiesa. Una visita guidata per scoprire un angolo celebre di Roma da un “insolito” punto di vista: ti aspettiamo!

Quando: Sabato 15 Giugno 2024 alle ore 10:00

Appuntamento in Via di Sant’Angelo in Pescheria n. 6, all’ingresso della Chiesa

Costi: € 12 a persona + € 2 offerta chiesa. Prenotazione obbligatoria.

Info e prenotazioni: L’Asino d’Oro Associazione Culturale | 346 5920077 | info@lasinodoro.it