Descrizione evento:

La Pro Loco Posta Fibreno presenta l'edizione 2024 della Notte Bianca - Sulle rive del lago, un evento imperdibile che si terrà il 27 luglio 2024 dalle ore 20:00 sulle incantevoli rive del Lago di Posta Fibreno. Preparati a vivere una serata magica tra luci, musica, sapori e tanta allegria, immerso nella bellezza naturale del lago. Un'occasione speciale per grandi e piccini, con attività e intrattenimento per tutti i gusti. Non mancare, ti aspettiamo per celebrare insieme sotto le stelle!







Unisciti a noi per una serata magica sulle rive del suggestivo Lago di Posta Fibreno!





Cosa ti aspetta:



- Mercatini dell'artigianato: Prodotti unici e fatti a mano



- Animazione per bambini: Giochi, laboratori e tanto divertimento



- Street food: Delizie gastronomiche per tutti i gusti



- Musica dal vivo: Artisti e band locali



- Birrifici artigianali: Degustazioni di birre locali



- DJ set: Balli e musica fino a tarda notte



- Mostra fotografica: Scatti suggestivi del territorio



- Angolo selfie: Scenografie originali per foto ricordo



- Artisti di strada: Spettacoli di giocoleria e magia



- Associazioni locali e sportive: Dimostrazioni e attività interattive





Non mancare! Sarà un evento unico per tutta la famiglia, ricco di divertimento, cultura e sapori autentici.