Dettagli evento:

ago 21 2025
ago 24 2025

Roma c'è! Visite guidate (anche per bambini) dal 21 al 24 agosto 2025, curate da Roma e Lazio x te

Letture: ... - Escursioni a Roma - RM

dove: Roma
data: da giovedì 21 agosto 2025, alle 00:00
a domenica 24 agosto 2025, alle 00:00
intrattenimenti:
info sul luogo: L'evento si svolge sia all'aperto che al coperto

Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
Organizzazione: Associazione Culturale "Rome4uஇ Roma e Lazio x te"
Referente: Valeria Scuderi
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 3494687967
Roma c'è! Visite guidate (anche per bambini) dal 21 al 24 agosto 2025, curate da Roma e Lazio x te
Descrizione evento: 
L'Associazione culturale Roma e Lazio x te si avvale della collaborazione di storici dell'arte e archeologi regolarmente iscritti nell'albo delle guide turistiche di Roma.

Le visite per bambini e ragazzi sono gestite da guide che sono anche operatori didattici specializzati nel lavorare con queste fasce d'età.

                                    

 

Giovedì 21 agosto 2025, h 20.30

A spasso con gli Imperatori.

Giovedì sotto le stelle con i vostri bambini.

Divertente "visita per bambini" dal Campidoglio alla Valle del Colosseo, attraversando i Fori Imperiali.

Guida/operatore didattico: Andrea Veronica Peresano.

Contributo associativo: €10 a persona (sia adulti che bambini a partire da 4 anni).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 oppure al 3426701353 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Per ulteriori info bit.ly/3KNTMjP

 

Giovedì 21 agosto 2025, h 21.00

L’Essenza di Roma

Passeggiata storico-artistica al chiaro di luna nei luoghi che seppero sedurre i viaggiatori del Grand Tour. I monumenti che già conosciamo avranno nuove storie da raccontare tra arte, lusso e lusinghe.

Guide: Valeria Scuderi e Andrea Leoni.

Costo: €13 nuovi iscritti; €12 soci; €11 disabili e loro accompagnatori; €10 ragazzi (14-17); €5 bambini (6-13).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o al 3914124246

Per ulteriori info bit.ly/4cBJPSf

 

Venerdì 22 agosto 2025, h 21.00

Notti Imperiali.

Luci su Traiano, Optimus Princeps dell'Impero Romano.

Passeggiata archeologica al chiaro di luna nei luoghi legati alla carismatica figura dell’imperatore Traiano per ripercorrere le tappe più importanti della sua vita e delle sue gesta politiche.

Guide: Giordano Ghini e Andrea Leoni.

Costo: €13 nuovi iscritti; €12 soci; €11 disabili e loro accompagnatori; €10 ragazzi (14-17); €5 bambini (6-13).

Prenotazioni: sms/wa al 3914124246 o al 3383435907 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Per ulteriori info bit.ly/3GzjhH5

 

Sabato 23 agosto 2025, h 17.00

Archeologi per gioco nei sotterranei di Santa Cecilia in Trastevere.

Visita "giocata" per bambini per andare alla scoperta dei resti archeologici di una Domus Romana nascosta nei sotterranei di Trastevere (15 bambini max + i loro accompagnatori).

Guida/operatore didattico: Martina De Gennaro.

Contributo associativo: €10 a persona (sia adulti che bambini a partire da 4 anni) + biglietto d'ingresso ai sotterranei: gratis bambini, €4 adulti.

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o al 3478467394 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Per ulteriori info bit.ly/3SLpKBU

 

Sabato 23 agosto 2025, h 21.00

Il Gianicolo al chiaro di luna.

Passeggiata serale alla scoperta del colle del dio Giano, che sovrasta Trastevere con il suono del suo Fontanone, e offre una vista splendida sulla città, rimandando la memoria ad un passato di fasti papalini, e all'eroica resistenza garibaldina della Repubblica romana del 1849.

Guida: Valeria Scuderi.

Costo: €13 nuovi iscritti; €12 soci; €11 disabili e loro accompagnatori; €10 ragazzi (14-17); €5 bambini (6-13).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Per ulteriori info bit.ly/3Kz1X3n

 

Domenica 24 agosto 2025, h 18.30

Caccia agli indizi: il mistero dell’antico Egitto.

Divertente "visita per bambini" con caccia agli indizi, seguendo le orme degli antichi Egizi per le vie di Roma.

Guida: Andrea Leoni.

Contributo associativo: €10 a persona (sia adulti che bambini a partire da 4 anni).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o al 3914124246 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Per ulteriori info bit.ly/4ea3V8h

 

Domenica 24 agosto 2025, h 20.30

Sculture viventi e animali di pietra.

Un itinerario di scoperta e simbolismo passeggiando nel cuore di Roma al chiaro di luna.

Guida: Giordano Ghini.

Costo: €13 nuovi iscritti; €12 soci; €11 disabili e loro accompagnatori; €10 ragazzi (14-17); €5 bambini (6-13).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Per ulteriori info bit.ly/4mYjRhN

 



***

BIGLIETTERIA visite guidate:

Tutte le nostre visite sono condotte da storici dell'arte, archeologi e architetti regolarmente iscritti nell'albo delle guide turistiche di Roma.

La tariffa include l'auricolare (vox) che permette di ascoltare le nostre guide in assoluto confort, perché permettono di distanziarci fino a 10 metri, soffermarci a guardare un particolare, o fare foto, senza perdere una parola.



Visite guidate programmazione per Adulti comprensive di vox:

€13 intero 

€12 lettori di Lazio in festa*NOTA BENE: per usufruire della tariffa scontata specificare "letto su Lazio in festa" 

€11 disabili e loro accompagnatori

€10 ragazzi (da 14 a 17 anni)

€5 bambini (da 6 a 13 anni) 

gratis (bambini da 0 a 5 anni)



Visite guidate programmazione per Bambini comprensive di vox:

€10 a persona (sia adulti che bambini a partire da 4 anni).

***Nota bene: ogni adulto può accompagnare fino a un massimo di 3 bambini. I bambini devono sempre essere accompagnati da un adulto per motivi di sicurezza.  



VISITE PRIVATE:

tutte le nostre visite possono essere prenotate anche privatamente, e condotte oltre che in Italiano anche in lingua straniera.

Per conoscere  le nostre Tariffe goo.gl/Cs1uw1



PRENOTAZIONI

"consigliate entro il giorno che precede la data dell'evento"

compilando il modulo prenotazioni CLICCANDO SUL LINK: bit.ly/3x7jhDj  

o inviando una mail a romaelazioxte@gmail.com

o scrivendo un SMS/WA (se si prenota nelle 24 ore che precedono l’evento) al 3383435907.

INDICANDO:

data e titolo della visita, nome e cognome di chi effettua la prenotazione, numero dei partecipanti (specificando l'età di eventuali bambini), numero di cellulare e indirizzo mail.

***La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma che la visita partirà, e soprattutto per essere ricontattati in caso di variazioni.
