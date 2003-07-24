Descrizione evento:

Lasciati guidare nel cuore più autentico delle Montagne del Cicolano.







A metà strada tra Rieti e L’Aquila, questo itinerario si snoda lontano dalle affollate rotte turistiche estive.







I nostri passi ci condurranno alla sommità di Monte Torrecane, col suo incredibile panorama a 360 gradi sui più importanti gruppi montuosi dell’Italia centrale.







Attraverseremo altipiani carsici, faggete di un verde intenso, laghi montani e pascoli in quota, per un’immersione nelle meraviglie naturali di questa location ancora poco frequentata.







E’ una terra di confine, un crocevia di culture sin dai tempi delle prime popolazioni italiche. Insieme esploreremo le rovine di antichi insediamenti e le tracce storiche di un passato affascinante e mai dimenticato.







Un luogo ricco di tradizioni e mestieri ancestrali dove la vita contadina e pastorale regala ancora prodotti unici, ognuno con la sua piccola storia da raccontare.







Al termine del nostro cammino, raggiunta la cima del Torrecane, potrai ammirare le vette più significative di almeno tre regioni: dal Gran Sasso alla Majella, passando per il Velino e il Sirente, fino allo skyline del Terminillo, i lontani Monti Sibillini e altri ancora!







È una meta perfetta per chi ama la bellezza degli spazi aperti e delle vedute panoramiche.







Un'occasione per condividere in compagnia, emozioni ed esperienze in ambiente naturale.















Iscrizioni aperte fino a Venerdì 22 AGOSTO 2025 ore 20:00







