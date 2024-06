Descrizione evento:

Gianluca Guidi, Neri Marcorè, Paolo Rossi, Roberto Mercadini, Black Blues Brothers: sul palco di Parco Chigi di Ariccia dal 5 luglio al 2 agosto, grandi nomi dello spettacolo e dell’intrattenimento per la XIV edizione della manifestazione

Musica d’autore, teatro che si mescola con il cinema, grandi nomi ma soprattutto tante storie da raccontare: sono questi gli ingredienti della XIV edizione di Fantastiche Visioni, che anche quest’estate – dal 5 luglio al 2 agosto – allieterà con un programma di alto livello l’estate di Ariccia.

La manifestazione, organizzata da Arteidea Eventi e Servizi con il contributo economico del Comune di Ariccia, avrà sempre lo stesso scenario: il fresco parco seicentesco di Villa Chigi, situato a due passi dall’omonimo palazzo e dal complesso berniniano, composto dalla prospiciente Piazza di Corte e dalla Chiesa Collegiata dell’Assunta, concepita come un vero e proprio "Pantheon barocco”.

Un’immersione dunque nell’arte, nella storia e nel “bello”, che quest’estate promette di regalare serate di grandi emozioni: la rassegna è inserita in "Ariccia da Amare 2024 – Night and Day", il contenitore di eventi voluto dall'Amministrazione Comunale di Ariccia che raccoglie tutte le iniziative degli operatori culturali sul territorio cittadino.

Si parte il 5 luglio con lo swing di Gianluca Guidi e lo spettacolo “Frank Sinatra – The Man and his music”, una immersione nel mondo di The Voce, dei suoi successi, dei suoi amori e delle sue relazioni pericolose, alternando prosa e musica, non lesinando curiosità e lasciando spazio anche alla presenza “virtuale” -un cameo – di Johnny Dorelli, papà di Gianluca e primo artista italiano a far conoscere anche in italiano la magia della musica di Sinatra, dopo aver vissuto da vicino, a New York, i suoi anni d’oro.

“Frank Sinatra – The man and his music”è uno spettacolo che ha attraversato l’Italia, ricevendo grandi consensi ovunque ed affascinando sia chi conosce l’artista e il mondo che evoca, sia chi per la prima volta incrocia sul suo cammino la meravigliosa arte di “The Voice”.

Il viaggio di Fantastiche Visioni prosegue poi il 14 luglio con “Black Blues Brothers”, uno show che ha girato il mondo in 600 date regalando adrenalina e acrobazie mozzafiato, e di seguito il 20 luglio con “Orlando Furioso” di Roberto Mercadini, un viaggio appassionante in un libro che l’autore, scrittore e drammaturgo protagonista della passata stagione di Spendida Cornice su Rai3, con Geppi Cucciari, ha definito “torrenziale, labirintico, cangiante”.

Il 25 luglio tocca a Paolo Rossi e alla sua “Operaccia Satirica”: il grande comico e cantastorie porta sul palco le sue creazioni stravaganti, che nascono dalle più diverse ispirazioni, dai classici letterari ad episodi di vita vissuta, trasformandole in poesie e “canzonacce”.

Chiude il 2 agosto Neri Marcorè con “Le mie canzoni altrui”: due ore e mezza di buona musica durante le quali il poliedrico Neri fa ascoltare al pubblico, chitarra alla mano, la sua playlist.

5 luglio – 2 agosto, ore 21.00 Parco Chigi, Via dell'Uccelliera, 1 Ariccia (RM)

I biglietti costano 5 euro e sono acquistabili direttamente al botteghino allestito presso l'ingresso di Parco Chigi (Via dell'Uccelliera, 1 – Ariccia): non c'è prevendita, ma è possibile prenotarli al 3283338669 o via mail, preno@arteideaeventieservizi.it