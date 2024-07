Descrizione evento:

LA PRO LOCO NEROLA, PRESENTA:



"METTI UNA SERA D'ESTATE" - NEROLA (RM) - SABATO 13 LUGLIO 2024







Torna il primo evento dell'estate nerolese, una serata da trascorrere in compagnia nella suggestiva cornice del centro storico.



Potrete gustare piatti tipici di Nerola come le stracciose (tradizionale e popolare pasta all'uovo, fatta a mano, condita con sugo di aglio, olio e pomodoro).



Inoltre arrosticini di pecora alla brace, patatine fritte, birra, dolci tradizionali e crepes alla nutella. Immancabile la musica dal vivo.



Potrete godere dell'aria buona e dei bellissimi panorami che regala il territorio sabino.







COME RAGGIUNGERCI:

Nerola si trova circa a metà strada tra Roma e Rieti, all'interno della via Salaria.



. Da Roma è possibile prendere l'A1 Firenze-Roma, uscire a Fiano Romano e proseguire per circa 20km sulla Salaria in direzione Rieti, ad altezza Borgo Quinzio prendere l’uscita per Nerola, proseguire sulla Via Salaria Vecchia in direzione Acquaviva e quindi Nerola.



. Da Rieti percorrere via Salaria in direzione Roma e svoltare a destra all’uscita per Nerola all’altezza di Corese Terra - Borgo Quinzio e proseguire quindi sulla Via Salaria Vecchia in direzione Acquaviva e quindi Nerola.







Alla mezzanotte brindisi in compagnia per festeggiare la giornata nazionale delle Pro Loco d'Italia.

"Metti una sera d'estate" a Nerola ed in compagnia di bella gente!









VENITE, VI ASPETTIAMO!

Info, pagina fbk: Pro Loco Nerola

Tel. 377.0970541