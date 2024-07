Descrizione evento:

Torna l'appuntamento estivo con il circolo cacciatori di ponzano romano. Per la serata del 13 luglio cena in piazza, servita ai tavoli serata danzante con ARGENTO VIVO , per i più piccoli e anche per i grandi torna il tanto richiesto LEGNO BUS, giochi in legno di una volta con cui interagiscono anche le mamme e i papà. Vi aspettiamo con piatti a base di selvaggina ,pappardelle al cinghiale, cinghiale fritto e a spezzatino, carni alla brace gnocchi al castrato, dolci ,pizze fritte, crepes...insomma vi aspettiamo il 13 luglio ...piazza vittorio Emanuele . Navetta arriva direttamente alla festa partenza cimitero e campo sportivo