Descrizione evento:

Serate di musica, balli di gruppo, comicità. Si torna a ballare, cantare, ridere e divertirsi...sempre gustando dell'ottimo cibo!





Festeggiamenti in onore di S.M. Assunta e S. Rocco dal 10 al 16 Agosto.



SERATE DI MUSICA DAL VIVO



SPETTACOLI PER BAMBINI



ABBA TRIBUTE BAND



GRANDE SERATA DISCO CON Riviviamo gli Anni 90



IL MAESTRO GIANNI MAZZA & FRIENDS



COMICITÀ CON IL DUO COMICO I SEQUESTRATTORI!!



SARÀ UN BELLISSIMO FERRAGOSTO E NOI LO VOGLIAMO TRASCORRERE IN VOSTRA COMPAGNIA!!!



TUTTE LE SERE STAND GASTRONOMICO CON MENU DEDICATO.







Leggi il programma completo, scopri la tua serata preferita...noi ovviamente ti aspettiamo TUTTE le sere!!!!







Divertiamoci insieme, buon ferragosto da tutti noi della Pro Loco di Nerola.







info 377.0970541



pagina fbk Pro Loco Nerola