Descrizione evento:

Nell'ambito della festa del SS Salvatore, il Comitato dei Festeggiamenti di Villa Adriana in collaborazione con il Comitato di Quartiere di Villa Adriana, apre quest'anno con un evento eccezionale. Alle ore 17,00 al Parco la Mostra dei Franco Benedetti ''40 anni nel mondo del fumetto'' con l'esposizione di tavole originali, alle 20,00 l'apertura dell'open bar per accogliere un concerto a quattro mani del duo pianistico formato da Vera Mazzotta, docente IC Castelverde di Roma e formatrice, e Francesco Buccarella, docente del Conservatorio di frosinone. In programma Fontane di Roma e Pini di Roma di Ottorino Respighi accompagnate dalla proiezioni di immagini. L'evento è ad ingresso libero e gratuito