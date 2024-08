Descrizione evento:

I SAPORI DEL PARCO

Vivi un’esperienza enogastronomica tra natura e cultura

Sabato 7 e domenica 8 settembre nella suggestiva location del centro visitatori del Parco Nazionale del Circeo in Via Carlo Alberto 188 Sabaudia, si terrà la prima edizione della manifestazione “I Sapori del Parco”

Un evento, un festival, che celebra l’incontro tra la bellezza del Parco Nazionale del Circeo e la ricchezza gastronomica e agricola del territorio con l’obiettivo di divulgare la valorizzazione dei prodotti tipici locali e di evidenziare il legame tra cibo, cultura locale e conservazione dell'ambiente naturale all'interno del Parco.

È attraverso il cibo che il Parco si racconta, presentando ai visitatori i prodotti identificativi del territorio, le storie di produttori e le principali filiere agricole.

La manifestazione attraverso la valorizzazione dei prodotti enogastronomici promuove un’ agricoltura sostenibile che contribuisce alla conservazione e valorizzazione di questo prezioso ecosistema.

Un percorso enogastronomico che si snoda all’interno del Parco, incorniciato dalla bellezza naturalistica del luogo, dove saranno presenti aziende agricole che faranno degustare e mangiare prodotti tipici e ricette a km0: pasta, verdure, carne, salumi, formaggi, olio evo, dolci, vino, birre artigianali e tanto altro.

Sarà possibile quindi, mangiare e degustare prodotti tipici, acquistare i prodotti, partecipare ai laboratori, ai talk e alle diverse attività all’aperto previste nel programma.

Il Parco Nazionale del Circeo apre le sue porte per un evento per tutti e per tutta la famiglia per trascorrere due giorni all’insegna del buon cibo a contatto con la natura.

Ingresso gratuito. Sabato 7/09 dalle ore 17:00 sino le 23:30 e domenica 8/09 dalle ore 10:30 alle 22:00. Aperti anche a pranzo.

Partecipa alle attività. Consulta il programma! Per mangiare prendi i gettoni presso gli info point nella location.

Per informazioni scrivere a ufficiostampa@almadela.it oppure telefonare ai seguenti numeri: 331.8996659 – 333.2010885. Segui le pagine Facebook e Instagram ParcoCirceo