VISITA GUIDATA CON IL NOSTRO STORICO DELL'ARTE Palazzo Bonaparte si appresta a celebrare un doppio anniversario di grande rilevanza: il Giubileo e il 25° anno dalla fondazione di Arthemisia. L’evento principale di questa importante stagione espositiva sarà una monumentale mostra dedicata a Edvard Munch, che si terrà da febbraio a giugno. La mostra, che rappresenta il più grande evento mai realizzato su Munch a Roma negli ultimi vent’anni, porterà nella capitale italiana ben 100 opere provenienti dal prestigioso Munch Museum di Oslo. L’esposizione gode del patrocinio della Reale Ambasciata di Norvegia a Roma, sottolineando l’importanza diplomatica e culturale dell’evento. La retrospettiva è curata da Patricia G. Berman, riconosciuta internazionalmente come una delle massime esperte dell’artista norvegese. La mostra si propone di esplorare in modo completo sia il percorso umano che artistico di Munch, offrendo ai visitatori una panoramica esaustiva della sua produzione artistica. Tra le opere più significative in esposizione, spicca una delle versioni litografiche de “L’Urlo” conosciuto come l’urlo di Munch (1895), conservata a Oslo e considerata tra i capolavori più emblematici dell’artista, un celebre dipinto che ha offuscato altri suoi lavori di straordinaria bellezza e audacia pittorica. Altri capolavori in mostra sono: “La morte di Marat” (1907), “Notte stellata” (1922-1924), “Le ragazze sul ponte” (1927), “Malinconia” (1900-1901) e “Danza sulla spiaggia” (1904). Oltre ai dipinti, sono in mostra disegni e opere grafiche che potranno essere viste da vicino per apprezzarne tecnica e sentimenti dell’artista, che nel disegno esprimono quelle forze espressive dell’artista che la pittura non può donare.