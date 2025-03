Descrizione evento:

Blu Star International Srl



“Le sfumature dell’arte”



Dal 22 marzo all’ 11 aprile 2025



Inaugurazione 22 marzo dalle ore 16:00



La mostra “Le sfumature dell’Arte” propone 8 artisti in cui Ostia, nello scenario del Porto turistico di Roma dove ha sede la Galleria Ess&rrE che ormai è un punto fermo del litorale laziale, tra l’altro ricco di storia data la vicinanza al sito monumentale di Tor San Michele, tipica costruzione fortificata edificata nel 1500 sul progetto di Michelangelo Buonarroti, e agli scavi di Ostia Antica il meraviglioso sito archeologico secondo per estensione solo a Pompei, inaugura il 22 marzo alle ore 16:00 la mostra con oltre 35 opere di affermati autori.



Angela Balsamo, Elena Chiappini, Jessica Congiu, Cristiano D’Ambrosio, Ilaria Leo, Annalisa Macchione, Paola Guia Muccioli e Lucia Pafundi sono gli artisti che presenteremo in questi quindici giorni ai nostri affezionati amici e collezionisti. Alcuni di loro sono tra l’altro reduci dalla mostra “Orizzonti” che si è tenuta a Dubrovnik. I lavori che presenteremo esaltano le sperimentazioni moderne ed avveniristiche, in cui gli stessi autori, sfoderando esaltazioni e capacità tecniche, eleganti e puntuali nella composizione e dalla intuizione creativa intelligente, nel genere delle immagini e relativamente allo scopo per cui sono state create. Le ultime produzioni, anche per chi si avvicina al mondo della pittura, con qualche piccola distanza e cautela ma anche con la giusta attenzione tralasciando quel primo impatto di novità nel collezionare lavori appositamente presentati in questo evento sono proprio per dare quella giusta attenzione al modo di raggiungere passioni. Il percorso della mostra, curata dallo staff della Galleria Ess&rrE tra cui Alessandra Antonelli direttrice artistica in cui Art&trA partner tecnico dell’evento, realizzerà un redazionale sulla mostra anche con alcuni pensieri degli artisti presenti. Sfruttando nel più bello e suggestivo dei tramonti romani in riva al mare a ridosso delle più affascinanti imbarcazioni del Porto turistico di Roma che fanno da contorno a questa bellissima ulteriore iniziativa della galleria d’arte, avremo anche la presenza del Prof. Francesco Buttarelli, membro della Regione Lazio della sezione Cultura che ci accompagnerà con il suo pensiero dell’arte esprimendo le proprie sensazioni sulla mostra.



La mostra è curata da Alessandra Antonelli e Roberto Sparaci.



Inaugurazione sabato 22 marzo ore 16.00



Ingresso libero: Orari di apertura: 10.00-13.00 - 15.00-19.00



Sabato dalle 16.00 alle 20.00 - Domenica su appuntamento



Lungomare Duca degli Abruzzi, 84 – Loc. 876 – 00121 Roma



Parcheggio interno gratuito



Contatti: acca@accainarte.it - www.accainarte.it - 329.4681684 - 3886378032



La mostra è patrocinata dalla Regione Lazio