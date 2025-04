Descrizione evento:

Prenotazioni dal 26 aprile al 14 maggio 2025



Il Colosseo spiegato ai bambini

Visita "giocata" per famiglie con bambini a numero chiuso (25 posti disponibili) del Colosseo e del Foro Romano.



INFO :

-La visita guidata va prenotata CELERMENTE, non più tardi di mercoledì 14 maggio 2025.

-La visita si svolgerà: sabato 31 maggio 2025 (pomeriggio).

-L'orario esatto della visita sarà comunicato agli iscritti dopo l'acquisto dei biglietti d'ingresso, che varierà in base agli orari dei turni d'ingresso disponibili al momento dell'acquisto dei biglietti per la fascia pomeridiana (15.00/17.30).

-Accoglienza da 30' minuti prima della partenza: presso l'Arco di Costantino (lato Colosseo). L'arco è posto all'incrocio fra Via di San Gregorio e Via Celio Vibenna, ed è facilmente raggiungibile anche da Via dei Fori Imperiali e piazza del Colosseo.

-Raccomandiamo massima puntualità​: Arrivare in ritardo potrebbe comportare la perdita del diritto all'ingresso e l'impossibilità di ottenere un rimborso.

-Durata: 1 ora e 30 minuti circa

-La visita sarà condotta da: Martina De Gennaro, guida turistica e operatrice didattica specializzata nel lavorare con bambini e ragazzi.

-LA VISITA VA PRENOTATA E SALDATA IN ANTICIPO:​ Per assicurare la partenza della visita e confermare l'impegno della guida turistica occorre il pagamento anticipato della quota di partecipazione.

VEDI SOTTO COME PRENOTARE .



DESCRIZIONE DELLA VISITA "GIOCATA"

Fingendo di indossare la toga e i sandali romani entreremo al Colosseo, dove ci uniremo a senatori, patrizi e plebei per tifare e scommettere sul gladiatore che vincerà il prossimo incontro, o se piuttosto sarà un leone ad avere la meglio.

Chiusi i giochi e vinte le scommesse, risaliremo i Fori Romani per conoscere storie e segreti dell'antica Roma "scritte" dal tempo sul basolato della via Sacra e sui resti di templi, basiliche, e altri monumenti strabilianti. Vuoi venire a "leggerle" con noi?

Ti aspettiamo!



**La visita condotta dalla nostra associazione è stata premiata con il "Premio Italive" e con il "Travellers' Choice di Tripadvisor"



COSTO :

Contributo associativo per partecipare alla visita guidata comprensivo di vox (auricolari):

€15 a persona (sia adulti che bambini a partire da 4 anni).

+ Biglietti d'ingresso al Colosseo e Foro Romano:

€18 intero; €14 possessori Mic Card; gratuito 4-17 anni​ e certificazione 104.



NOTA BENE :

-L'importo dell'evento dovrà essere saldato al momento dell'iscrizione, così da dare modo all'associazione di acquistare i biglietti d'ingresso prima del loro esaurimento.

-I biglietti d'ingresso al Colosseo sono nominativi e non trasferibili.

-L'importo dell'evento non è rimborsabile, e per questo motivo la visita sarà effettuata anche in caso di pioggia.

-I bambini devono essere sempre accompagnati per motivi di sicurezza da un adulto: ogni adulto può accompagnare fino a un massimo di 3 bambini.​ A causa del numero contingentato del gruppo (25 persone massimo), ​potremo dover escludere qualche adulto, soprattutto di nuclei familiari il cui numero degli adulti supera più del doppio quello dei bambini. Saremo lieti di spiegare come acquistare in maniera autonoma il ​l​oro biglietto d'ingresso al Colosseo e al Foro.

-Considerando le tempistiche legate ai controlli di sicurezza presenti ai varchi d'ingresso del Colosseo e del Foro Romano, la visita potrebbe durare più di 1 ora e 30 minuti. Sarà nostra premura assicurare alle famiglie dei momenti di pausa per la ricreazione e l'utilizzo del bagno, così da ristabilire l'attenzione anche dei bambini più piccoli o dei ragazzi più vivaci.

-Abbigliamento consigliato: scarpe basse e comode, abbigliamento comodo.

-Cibo: non è possibile mangiare all'interno del Colosseo e del Foro Romano e, comunque, durante lo svolgimento della visita.

Tuttavia, esistono delle aree picnic all'interno dell'area archeologica del Palatino. La nostra guida sarà felice a fine visita di indicarvi la loro location.

-Durante lo svolgimento della visita chiederemo agli adulti di fare un passo indietro rispetto ai bambini così da renderli protagonisti dell'evento.



​CONTRIBUTI ASSOCIATIVI :

-Contributi di partecipazione, quote sociali e donazioni, sono i principali strumenti di sostentamento per un'associazione no-profit. Questi servono a coprire le spese annuali di gestione ordinaria e amministrativa, e consentono di organizzare e promuovere eventi ed attività culturali per gli iscritti, mantenendo in vita il progetto sociale.

-Parte del contributo associativo sarà devoluto in beneficenza.

-Il contributo di partecipazione include l'iscrizione all'Associazione.



RESPONSABILITA' ​

-L’Associazione offre solo il servizio di guida e accompagnamento, i partecipanti "adulti" avranno quindi assoluta responsabilità per la propria sicurezza e quella dei propri figli.

-L’Associazione declina ogni responsabilità per danni che dovessero subire i partecipanti nel corso della visita guidata. Gli stessi dovranno effettuare ricorso verso i responsabili delle aree visitate.



PRENOTAZIONI​:

Evento da prenotare e saldare in anticipo​.

Per sapere se abbiamo ancora posti disponibili​ inviare un SMS/WA al 3478467394 oppure al 3383435907

INDICANDO :

data e titolo della visita, nome e cognome di chi effettua la prenotazione, numero dei partecipanti (specificando l'età di eventuali bambini), numero di cellulare e indirizzo mail.

***La prenotazione si intende confermata alla ricezione della prova di avvenuto pagamento della quota di partecipazione e dei biglietti d'ingresso al sito archeologico.



NOTA BENE: consigliamo di leggere il Regolamento associativo cliccando su bit.ly/3sP23u0



Foto tratta in rete (scatto anonimo)