Descrizione evento:

Visita guidata Caffè artistici: Terrazza Caffarelli, Colosso di Costantino e Marco Aurelio Entreremo nel giardino Caffarelli, dove potremo ammirare il Colosso di Costantino, saliremo alla Terrazza per gustare un buon caffè con un bel panorama. Per finire, approfittando della gratuità, entreremo nei Capitolini seguendo un breve percorso alternativo, per scoprire la storia arcaica di Roma ed apprezzare gli importanti bronzi, donati da Papa Sisto IV, responsabili della creazione del primo museo pubblico al mondo. https://visiteguidateroma.com/all-events/?event=4520 INFORMAZIONI ORARI E TARIFFE Quando: Domenica 4 Maggio 2025, ore 16:00 Durata: 1 ora e mezza circa Accoglienza: Piazza del Campidoglio Tariffa: €15,00 radio incluse + €2,50 ingresso Domus Prenotazione almeno il giorno prima con una mail a visiteguidate@romanitas.it oppure con un sms/WA a Cristiana 3315632913 La Prenotazione è necessaria per ricevere conferma o eventuali variazioni per sapere se ci sono ancora posti.