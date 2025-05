Descrizione evento:

Comunicato Stampa



"INTERCONNESSIONE: RITMI DELLA VITA E RELAZIONI NATURALI"



SottoSopra Art Studio è entusiasta di invitarvi a una straordinaria esplorazione artistica con la mostra "Interconnessione: Ritmi della Vita e Relazioni Naturali", curata da Rosanna Cerutti. L'inaugurazione si terrà il prossimo 11 maggio alle ore 18.00 e segnerà l'inizio di un viaggio che proseguirà fino al 31 maggio, presso il nostro spazio in Via Ardea 10, Roma.



Vernissage: 11 Maggio alle 18.00

Periodo della Mostra: 11 - 31 Maggio



Artisti partecipanti:

- Loretta Antoni

- Michela Barbaro

- Giuseppe Bellini

- Maurizio Campitelli

- Rosanna Cerutti

- Laura Ciliento

- Claudia De Benedittis

- Franco Corsi

- Gaia Maria Galati

- Eleonora Liburdi

- Luigi Mignolli

- Fabio Pini

- Monica Roganti - Monikart

- Marina Schifano

- Pablo Cao

- Silvano Sbaragli

- Stefania Rossi

- Sergio Viscardi - Sergiotto

- Silvia Cerio



Tema e titolo della mostra:

La mostra "Interconnessione: Ritmi della Vita e Relazioni Naturali" è un invito a immergersi nell'incanto dei legami invisibili che uniscono esseri umani e natura. Gli artisti, attraverso la loro sensibilità unica, ci conducono alla scoperta di questi intrecci, mettendo in luce la sinfonia dei cicli vitali che danzano all'unisono.



Espressioni artistiche:

Questa esposizione straordinaria vi delizierà con una varietà di forme d'arte: dalla vibrante pittura alla suggestiva fotografia, dalle forme tridimensionali delle sculture all'eleganza dei ciondoli creativi. Ogni medium artistico svela nuovi aspetti dell'interconnessione tra uomo e natura.



Temi principali:



1. Natura e Relazioni: Le opere esprimono il legame profondo tra l'umanità e l'ambiente.

2. Cicli della Vita: Ogni creazione racconta le fasi della vita, celebrando il processo del cambiamento.

3. Identità Culturale: L'arte riflette come le interazioni sociali siano influenzate dagli ecosistemi.

4. Simboli di Unità: Elementi naturali diventano simboli di connessione tra individui e comunità, promuovendo il dialogo.



Vi invitiamo a lasciarvi trasportare dalle emozioni e dalla magnificenza delle opere esposte, a vivere un’esperienza che arricchisce lo spirito e celebra il nostro rapporto con la terra. Unitevi a noi per un incontro con l'arte che promette di toccare profondamente il cuore.



Luogo: SottoSopra Art Studio, Via Ardea 10, Roma (San Giovanni)

Orari di apertura:

Dal mercoledì alla domenica: 16.00 - 19.00

Sabato: 10.00 - 13.00 e 17.00 - 20.00

Email:sottosopraartstudio@hotmail.com

Telefono: +39 3516572311