Descrizione evento:

Torna “I Sapori del Parco” sabato 31 maggio e domenica 1° giugno presso il centro visitatori del Parco Nazionale del Circeo a Sabaudia.

Vivi un’esperienza enogastronomica tra cultura e natura.



Un evento all’insegna della riscoperta del territorio e delle sue produzioni enogastronomiche di qualità, quello che si svolgerà sabato 31 maggi e domenica 1° giugno, nella suggestiva location del centro visitatori del Parco Nazionale del Circeo in Via Carlo Alberto 188, Sabaudia.

“I Sapori del Parco”, alla sua seconda edizione, celebra l’incontro tra la bellezza del Parco Nazionale del Circeo e la ricchezza enogastronomica e agricola del territorio che occupa, con l’obiettivo di valorizzare i prodotti tipici locali e di evidenziare il legame tra buon cibo, cultura locale e conservazione dell’ambiente naturale all’interno del Parco, a dimostrazione dei vantaggi diretti e indiretti che derivano dalla protezione ambientale di questo territorio.

L’iniziativa gode del patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Ministero dell’Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, di Federparchi, della Regione Lazio, della Provincia di Latina e dei comuni di Latina, Ponza, Sabaudia, San Felice Circeo e Terracina.

È attraverso il cibo che il Parco si racconta, presentando ai visitatori i prodotti identificativi del territorio, le storie di produttori e le principali filiere agricole.

L’evento è infatti pensato per offrire a visitatori di ogni genere un percorso enogastronomico che si snoda metaforicamente all’interno del Parco, incorniciato dalla bellezza naturalistica del centro visitatori, al limite della foresta. Saranno presenti circa 30 produttori e aziende agricole, che permetteranno di degustare e acquistare prodotti tipici e ricette a km 0: pasta, verdure, carne, salumi, formaggi, olio extra vergine di oliva, dolci, vino, birre artigianali e tanto altro. L’evento permetterà dunque ai visitatori di assaporare all’interno del Parco quei prodotti di cui il Parco stesso, grazie alle produzioni di eccellenza che insistono sul suo territorio, è artefice.



Il programma è molto ampio e non si limita al solo aspetto enogastronomico.



L’intento è quello di far vivere il Parco a 360°, grazie ad attività ludico-sportive e all’aria aperta come laboratori, masterclass, talk, show cooking, escursioni, musica e molto altro ancora, il tutto distribuito su un’area di circa 1200mq.



L’evento prenderà il via sabato alle ore 17:00 con il un momento istituzionale dedicato all’ insediamento del primo tavolo di coordinamento della Riserva della Biosfera Unesco “Circeo” e proseguirà poi fino alla sera con una masterclass di avvicinamento all’olio Evo e un accompagnamento musicale.

Domenica 1, invece, le attività avranno luogo già a partire dalla mattina, alle ore 9:30 con alcune attività sportive ed escursioni. Si proseguirà poi con la tavola rotonda “Coltivare il futuro in modo sostenibile: incontro tra i produttori e l’Ente PNC ( ore 10:30) e il talk “ Il ruolo dello Sport e del volontariato nella cura e valorizzazione del Parco Nazionale del Circeo” (17:00).



Il Parco Nazionale del Circeo apre le sue porte per un evento per tutti e per tutta la famiglia per trascorrere due giorni all’insegna del buon cibo, cultura, sport e natura.





Ingresso gratuito. Sabato 31/05 dalle ore 17:00 sino le 23:30 e domenica 1/06 dalle ore 10:30 alle 23:30. Aperti anche a pranzo.













Per informazioni

mob. 331.8996659 -mob.333.2010885

comunicazione@almadela.it

per accrediti stampa ufficiostampa@almadela.it