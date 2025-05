Descrizione evento:

FESTA DELLA MIETITURA 2025, IX EDIZIONE



Latina, località Chiesuola dal 10-21 Luglio



AMPIO PARCHEGGIO FIANCO FESTA









AREA BIMBI con animazione



dalle ore 18.00 apertura area espositiva aziende



STAND GASTRONOMICI



Panini con carne alla griglia • Porchetta • Arrosticini • Salumi • Verdure grigliate • Patatine fritte • Frutta • Gelati • Dolci







TUTTE LE SERE



Orchestre di ballo Liscio



e



CHIESUOLA SUMMER FEST

BALLI & MUSICA dal VIVO nell’AREA PUB COCKTAIL BAR







Manifestazione all'insegna del gusto e del divertimento. Dalle 18.00 apertura area espositiva. Tutte le sere dalle ore 21 Orchestre di BALLO LISCIO e musica dal vivo nell’area PUB CON BIRRA ARTIGIANALE – cocktail bar.







CABARET SHOW: Domenica 13 I SEQUESTRATTORI – Mercoledì 16 Oscar BIGLIA – Venerdì 18 Marko TANA







STAND GASTRONOMICI, con primi piatti del giorno, panini con carne alla griglia, salumi, arrosticini, verdure grigliate, frittura di pesce, patatine fritte, frutta, gelati, dolci. Inoltre, in programma: animazione per i più piccoli; Processione dei trattori d’epoca per le vie di Chiesuola; Torneo di Burraco, Gara di Briscola; Torneo di Calcio Balilla; mostra trattori e trebbiatura del grano con macchinario d’epoca, Esibizioni di scuole di ballo, Spettacolo Pirotecnico Lotteria a premi e tanto altro.







AREA BIMBI in area dedicata con animazione









** DA NON PERDERE: LUNEDÌ 21 LUGLIO SERATA DI BENEFICENZA RACCOLTA FONDI a sostegno dell’Associazione Insieme Per L’Hospice San Marco”



L’Associazione “Insieme Per L’Hospice San Marco” di Latina ha come obbiettivo quello di dare assistenza di tipo umanitario e sociosanitario a persone che versano in stato di terminalità o comunque di sofferenza bio-psico-spirituale per causa di malattia, nonché ai loro familiari. Diffonde la conoscenza delle cure palliative che, nella prospettiva della centralità e della inviolabile dignità della persona, si adoperano per il miglioramento della qualità della vita fino al suo naturale compimento.



- Esibizione BIG SOUL MAMA GOSPEL CHOIR - Serata danzante “20 STELLE PER UNA NOTTE” - Piatto del giorno: POLENTA E SALSICCIA.







Il programma completo sul sito www.festadellamietitura.it e sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/festadellamietitura



Coordinate: 41.5048699853663, 12.892747752269836