Descrizione evento:





Dimenticate il solito weekend: a Leonessa, tra le montagne del Reatino, la storia si vive in diretta. Dame e cavalieri, tamburi che rullano, taverne che profumano di pane caldo e arrosti speziati, gare spettacolari e antichi riti da rivivere... tutto questo è il Palio del Velluto, l’evento che ogni anno trasforma uno dei borghi più affascinanti del Lazio in un set rinascimentale a cielo aperto.



Dal 24 maggio al 16 agosto 2025, Leonessa vi invita a un viaggio nel tempo fatto di emozioni, suoni e colori. Si comincia con la Scelta del Drappo (24 maggio), si passa per la Giostra dei Tamburi (21 giugno) e si arriva al momento clou: il Palio, dal 27 al 29 giugno, tre giorni di pura adrenalina storica dove le sei contrade – i leggendari Sesti – si sfidano senza esclusione di colpi per la conquista dello stendardo.





In mezzo a tamburi, fuochi, figuranti, monete d’epoca e taverne dove si paga solo in carlini, vivrete il sapore di un’altra epoca. La città si ferma, si veste a festa e vi catapulta nel 1541, quando Margherita d’Austria, figlia dell’imperatore Carlo V, dominava queste terre. E la storia non resta sui libri: rivive in cortei da 600 figuranti, in giochi spettacolari come la “palla grossa”, nel torneo equestre della “giostra del velluto” e nella mitica gara del pane, con dame in equilibrio su un tracciato ad ostacoli… e pagnotte da un chilo in testa!





Ma non finisce qui. Il Palio prosegue anche a luglio e agosto, con eventi da non perdere:



- Il 12 luglio, “La Festa della Fondazione” fa rivivere l’arrivo di Re Carlo I d’Angiò con una grande cerimonia notturna e un corteo medievale suggestivo e coinvolgente.



- Il 19 luglio a Roma si celebrano i Giubilei delle Città Margheritiane, occasione unica per riscoprire i luoghi legati alla figura potente e affascinante di Margherita d’Austria.



- E dal 4 al 16 agosto, tocca ai più piccoli con il Palio dei Bambini, la versione junior della rievocazione, con cortei, giochi e sfide storiche in formato baby.





E se vi resta ancora un po’ di tempo tra una giostra e l’altra, Leonessa merita di essere esplorata: chiese affrescate, piazze rinascimentali, la Fontana Farnesiana, palazzi storici, e tutto il fascino di un borgo autentico a 1000 metri d’altezza. Perfetta per una fuga dalla città e per respirare aria buona, cultura e tradizione.



Se cercate un’estate diversa, tra gioco, gusto e meraviglia, il Palio del Velluto è la risposta. Leonessa vi aspetta: l’abito è d’epoca, ma l’emozione è tutta attuale.











Info



Dove – Leonessa (RI)



Quando – 27/29 giugno



info@fuoriporta.org



www.fuoriporta.org



3408505381