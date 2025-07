Descrizione evento:

La Pro Loco di Bellegra (Rm) organizza a Bellegra, in provincia di Roma, Sabato 12 Luglio 2025 nel Centro Storico del paese la 48° edizione della tradizionale “SAGRA DEL FALLACCIANO” che celebra il fico, prodotto gustoso e tipico del territorio bellegrano.

L’evento si svolgerà in maniera itinerante con una passeggiata gastronomica lungo i vicoli e le vie del borgo, con punti di ristoro dove poter degustare i piatti previsti dal menù e i prodotti tipici del territorio.

Il menù comprende un antipasto di pizza, prosciutto e fichi, un primo piatto, un secondo e un dolce al fallacciano, incluso nel menù acqua o vino.

Sarà disponibile anche un menù baby composto da: cotoletta, patatine fritte e coca cola.

Il tutto in collaborazione con Marco Bottega, chef stellato e Domenico Sancamillo, campione del mondo pizza in teglia.

L’iniziativa sarà allietata da spettacoli musicali dislocati nelle piazze del centro storico.

All’interno della sagra, a cura di artisti locali sarà allestita una mostra di pittura nei vicoli del Centro Storico.

La manifestazione inizierà Sabato 12 Luglio alle ore 19:30 con l’apertura degli stand gastronomici e fino a tarda serata ci saranno i vari spettacoli musicali.

Possibilità di acquistare i fichi Fallacciani freschi.



Da visitare nei giorni della Sagra del Fallacciano le caratteristiche Grotte dell’Arco situate a soli 3 Km dal paese e aperte con visita guidata sia la mattina dalle ore 10.30 alle ore 12.30 che il pomeriggiodalle 15.00 alle 18.00.



Per raggiungere Bellegra:

- Autostrada A1 Roma-Napoli, uscire al casello di Valmontone e seguire le indicazioni per Bellegra.

- Autostrada A24 Roma-L’Aquila, uscire al casello di Castel Madama e seguire le indicazioni per

Bellegra.



Per informazioni: 3345719720 – 3920233947 - 3313272575

Visitate il sito internet di Bellegra: www.bellegra.eu