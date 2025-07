Descrizione evento:

Torna a Graffignano, in provincia di Viterbo la 28esima edizione della Sagra della Lumaca. La manifestazione si terrà nei giorni 12-13-14-15-16-17 agosto 2025.



La degustazione delle lumache cucinate secondo le più antiche ricette tipiche dell'Alta Tuscia, sarà accompagnata da ottimi vini della zona e non.



Inoltre il ricchissimo menù prevede carni alla brace, lombrichelli all'aglione, dolci e tanto altro.



Le serate saranno accompagnate da musica, balli e non solo. Apertura stand gastronomico alle 19,30.







Il 16 agosto, a cura dell'Ass.ne "Le Filo Sofìe" si terrà "A Lume di Lumaca". Il borgo e il Castello si illumineranno con oltre diecimila fiammelle tremule,



creando un quadro di una suggestione unica nel suo genere.