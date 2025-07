Descrizione evento:

L'Associazione culturale Roma e Lazio x te si avvale della collaborazione di storici dell'arte e archeologi regolarmente iscritti nell'albo delle guide turistiche di Roma.

Le visite per bambini e ragazzi sono gestite da guide che sono anche operatori didattici specializzati nel lavorare con queste fasce d'età.





Giovedì 31 luglio 2025, h 20.30

Caccia al tesoro fra le Piazze di Roma.

Giovedì sotto le stelle con i vostri bambini.

Divertente visita "giocata" per bambini con caccia agli indizi per decifrare e risolvere enigmi lungo il percorso.

Guida/operatore didattico: Andrea Leoni.

Contributo associativo: €10 a persona (adulti e bambini a partire da 4 anni).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o al 3914124246 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Per ulteriori info bit.ly/3SOFxyC



Giovedì 31 luglio 2025, h 21.00

Trastevere e la magia dei suoi vicoli al chiaro di luna

Visita guidata serale per andare alla scoperta del cuore vero e pulsante di Trastevere.

La visita partirà da Piazza Trilussa, e si concluderà presso i resti del tempio della Dea Bona incastonati, non a caso, nella struttura muraria della chiesa dedicata a San Pasquale Baylon. Una visita da non perdere!

Guida: Valeria Scuderi.

Costo: €13 nuovi iscritti; €12 soci; €11 disabili e loro accompagnatori; €10 ragazzi (14-17); €5 bambini (6-13).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Per ulteriori info bit.ly/2JIqyCO



Venerdì 1° agosto 2025, h 21.00.

Notti Imperiali

Luci su Nerone.

Unisciti a noi per un itinerario al chiaro di luna per scoprire la controversa figura di Nerone, del suo acquedotto e della sua Domus Aurea, passeggiando da piazza della Navicella alle pendici del Colle Oppio, seguendo le arcate dell'acquedotto Neroniano che alimentava ninfei, fontane, terme un laghetto artificiale e la mitica “coenatio rotunda”, la leggendaria sala da pranzo rotante della Domus Aurea.

Guide: Valeria Scuderi e Andrea Leoni.

Costo: €13 nuovi iscritti; €12 soci; €11 disabili e loro accompagnatori; €10 ragazzi (14-17); €5 bambini (6-13).

Prenotazioni: sms/wa al 3914124246 o al 3383435907 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Per ulteriori info bit.ly/4nWGVOf



Sabato 2 agosto 2025, h 18.30

Trova il Colosseo!

Il lupetto Romoletto ci invita tutti quanti a partecipare ad una caccia al tesoro un po’ speciale...

Perché, chi trova il Colosseo per primo, vince!

Divertente caccia al tesoro per bambini con visita "giocata" per andare alla scoperta delle meraviglie e segreti del colle del Celio, fino a trovare il Colosseo!

Guida/operatore didattico: Andrea Veronica Peresano.

Contributo associativo: €10 a persona (sia adulti che bambini a partire da 3 anni).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o al 3426701353 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Per ulteriori info bit.ly/4kgN1Xa



Sabato 2 agosto 2025, h 21.00

Notti Imperiali

Passeggiando con gli Imperatori al chiaro di luna

Passeggiata archeologica dal Campidoglio al Colosseo attraversando i Fori Romani illuminati.

Guide: Valeria Scuderi e Andrea Leoni.

Costo: €13 nuovi iscritti; €12 soci; €11 disabili e loro accompagnatori; €10 ragazzi (14-17); €5 bambini (6-13).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o al 3914124246 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Per ulteriori info bit.ly/3RManID



Domenica 3 agosto 2025, h 18.30

Caccia al tesoro nei giardini segreti di Villa Borghese

Divertente "visita giocata per bambini" a caccia di indizi per scoprire storia e segreti dei giardini di villa Borghese, dove nascosti nel verde vivono animali fantastici e divinità mitologiche che noi scoveremo seguendo la mappa del tesoro.

Guida/operatore didattico: Andrea Leoni.

Contributo associativo: €10 a persona (sia adulti che bambini a partire da 4 anni).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o al 3914124246 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Per ulteriori info bit.ly/3wzd2xe



Domenica 3 agosto 2025, h 20.30

Il Gianicolo al chiaro di luna.

Passeggiata serale alla scoperta del colle del dio Giano, che sovrasta Trastevere con il suono del suo Fontanone, e offre una vista splendida sulla città, rimandando la memoria ad un passato di fasti papalini, e all'eroica resistenza garibaldina della Repubblica romana del 1849.

Guida: Valeria Scuderi.

Costo: €13 nuovi iscritti; €12 soci; €11 disabili e loro accompagnatori; €10 ragazzi (14-17); €5 bambini (6-13).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Per ulteriori info bit.ly/3Kz1X3n





***

BIGLIETTERIA visite guidate:

Tutte le nostre visite sono condotte da storici dell'arte, archeologi e architetti regolarmente iscritti nell'albo delle guide turistiche di Roma.

La tariffa include l'auricolare (vox) che permette di ascoltare le nostre guide in assoluto confort, perché permettono di distanziarci fino a 10 metri, soffermarci a guardare un particolare, o fare foto, senza perdere una parola.



Visite guidate programmazione per Adulti comprensive di vox:

€13 intero

€12 lettori di Lazio in festa, *NOTA BENE: per usufruire della tariffa scontata specificare "letto su Lazio in festa"

€11 disabili e loro accompagnatori

€10 ragazzi (da 14 a 17 anni)

€5 bambini (da 6 a 13 anni)

gratis (bambini da 0 a 5 anni)



Visite guidate programmazione per Bambini comprensive di vox:

€10 a persona (sia adulti che bambini a partire da 4 anni).

***Nota bene: ogni adulto può accompagnare fino a un massimo di 3 bambini. I bambini devono sempre essere accompagnati da un adulto per motivi di sicurezza.



VISITE PRIVATE:

tutte le nostre visite possono essere prenotate anche privatamente, e condotte oltre che in Italiano anche in lingua straniera.

Per conoscere le nostre Tariffe goo.gl/Cs1uw1



PRENOTAZIONI

"consigliate entro il giorno che precede la data dell'evento"

compilando il modulo prenotazioni CLICCANDO SUL LINK: bit.ly/3x7jhDj

o inviando una mail a romaelazioxte@gmail.com

o scrivendo un SMS/WA (se si prenota nelle 24 ore che precedono l’evento) al 3383435907.

INDICANDO:

data e titolo della visita, nome e cognome di chi effettua la prenotazione, numero dei partecipanti (specificando l'età di eventuali bambini), numero di cellulare e indirizzo mail.

***La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma che la visita partirà, e soprattutto per essere ricontattati in caso di variazioni.