Domenica 21 settembre a Roma ci sarà la visita guidata LGBTQIA+ friendly OmoGirando George Hoyningen Huene a Palazzo Braschi!
Palazzo Braschi dedica una mostra monografica al fotografo George Hoyningen Huene, considerato uno dei pionieri della fotografia di moda. Un viaggio tra scatti di dive iconiche e ispirazioni classiche, spesso intrise di omoerotismo più o meno sotteso.
Raccomandiamo di leggere accuratamente le norme di partecipazione nel sito.
