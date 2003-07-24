Descrizione evento:

Domenica 21 settembre a Roma ci sarà la visita guidata LGBTQIA+ friendly OmoGirando George Hoyningen Huene a Palazzo Braschi!



Palazzo Braschi dedica una mostra monografica al fotografo George Hoyningen Huene, considerato uno dei pionieri della fotografia di moda. Un viaggio tra scatti di dive iconiche e ispirazioni classiche, spesso intrise di omoerotismo più o meno sotteso.



Raccomandiamo di leggere accuratamente le norme di partecipazione nel sito.



