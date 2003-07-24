OmoGirando George Hoyningen Huene a Palazzo Braschi, Roma RM, 21/09/2025 - Lazio in Festa
 

set 21 2025

OmoGirando George Hoyningen Huene a Palazzo Braschi

Visita guidata LGBTQIA+ friendly

Letture: ... - Mostre a Roma - RM

dove: Palazzo Braschi
Piazza di San Pantaleo 10
data: domenica 21 settembre 2025, dalle 16:00 alle 18:30
info sul luogo: L'evento si svolge al coperto
Organizzazione: OmoGirando
Referente: Vincenzo
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 3393224349
OmoGirando George Hoyningen Huene a Palazzo Braschi
Domenica 21 settembre a Roma ci sarà la visita guidata LGBTQIA+ friendly OmoGirando George Hoyningen Huene a Palazzo Braschi!

 

Palazzo Braschi dedica una mostra monografica al fotografo George Hoyningen Huene, considerato uno dei pionieri della fotografia di moda. Un viaggio tra scatti di dive iconiche e ispirazioni classiche, spesso intrise di omoerotismo più o meno sotteso.

 

Raccomandiamo di leggere accuratamente le norme di partecipazione nel sito.

 

INFO E PRENOTAZIONI

https://omogirando.jimdo.com/le-prossime-uscite/

Cos'è OmoGirando?

https://omogirando.jimdo.com/chi-siamo/
