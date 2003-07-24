Letture: ... - Escursioni a Roma - RM
|dove:
|parco regioanle dell'appia antica
via appia antica 60
|data:
|sabato 25 ottobre 2025, dalle 10:00 alle 13:00
|intrattenimenti:
|info sul luogo:
|L'evento si svolge all'aperto
|Organizzazione:
|centro servizi appia antica - ecobike
|Referente:
|marco
|E-mail:
|Telefono:
|065135316
Un modo unico e comodo per scoprire la Regina Viarum: sali sul golf cart elettrico, lasciati guidare tra i paesaggi archeologici, ascolta storie antiche e goditi il panorama.