Dettagli evento:

ott 25 2025

Tramonto sugli Acquedotti di Roma Antica - visita guidata a piedi

Letture: ... - Escursioni a Roma - RM

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: parco regionale dell'appia antica
piazza aruleno celio sabino
data: sabato 25 ottobre 2025, dalle 16:00 alle 18:30
intrattenimenti:
info sul luogo: L'evento si svolge all'aperto

Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
Organizzazione: centro servizi appia antica ecobike
Referente: marco
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 065135316
Tramonto sugli Acquedotti di Roma Antica - visita guidata a piedi
Descrizione evento: 
Vivi la magia del tramonto attraversando antichi monumenti idraulici e sentieri suggestivi. Un tour guidato a piedi che unisce natura, archeologia e atmosfere dorate. 
